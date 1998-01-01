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فيديو مؤثر.. فتاة تكشف اسم قاتلها وهي تلفظ اخر انفاسها!

الخميس 01 فبراير 2018 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو مؤثر.. فتاة تكشف اسم قاتلها وهي تلفظ اخر انفاسها!



وكالات / سما /

هز مقطع فيديو انتشر أخيراً مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهرت فيه فتاة باكستانية وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد تعرضها لإطلاق نار.

إلا أن ما أثار الجدل في هذا الفيديو المؤلم هو أن الفتاة كشفت اسم قاتلها قبل وفاتها. وكانت الطالبة في كلية الطب أسما راني لقيت مصرعها بعدما أطلق عليها شاب الرصاص أمام أعين أفراد أسرتها أثناء عودتها إلى منزلها بحسب ما جاء في تقرير لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

وقد ظهرت الفتاة في الفيديو وهي تلفظ اسم قاتلها أثناء احتضارها. وأفادت الصحيفة بأن الأخير ارتكب جريمته بعدما رفضت طلبه الزواج منها، لافتة إلى أنه يدعى مجاهد الله أفريدي وأن الشرطة ما زالت تبحث عنه.

 
 
#مقتل #فتاة #القاتل

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