كيف تقيس سرعة الإنترنت بمحرك غوغل؟

وكالات / سما /

توجد طرق كثيرة لاختبار سرعة الإنترنت، لكن غوغل يُوفر لك طريقة مميزة لاختبار سرعة الإنترنت لديك، عبر صفحة غوغل الرئيسية.

ولمعرفة سرعة اتصال الإنترنت يجب التأكد من أمرين أساسيين:

تأكيد الاتصال بالإنترنت

قبل التحقق من سرعة الإنترنت، تحتاج إلى التأكد من أنك متصل فعلاً بشبكة الإنترنت، والتأكد من أن اتصالك آمن.

إجراء اختبار سرعة

توجه إلى صفحة غوغل الرئيسية، وببساطة ابحث اختبار السرعة عن طريق كتابة Google’s own speed test في خانة البحث، ثم اختر Google Fiber Speed Test، بعدها تستطيع اختبار سرعة اتصالك بالإنترنت عن طريق الضغط على أيقونة قياس السرعة.

يُشار إلى أن هذه الخدمة ربما لا تتوفر في جميع المناطق.