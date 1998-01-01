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المدير الفني الجديد للفدائي يصل إلى رام الله الأحد

الخميس 01 فبراير 2018 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المدير الفني الجديد للفدائي يصل إلى رام الله الأحد



رام الله / سما /

من المنتظر أن يصل البوليفي خوليو سيزار، مدرب المنتخب الوطني إلى فلسطين يوم الأحد القادم، برفقة الجهاز المعاون له، من أجل البدء في التحضير لمباراة المنتخب الوطني أمام عُمان في ختام تصفيات كأس آسيا.

وقال عمر أبو حاشية الأمين العام لاتحاد الكرة إن سيزار سيصل إلى رام الله برفقة الطاقم المعاون له الذي يضم مساعداً له ومدرباً للياقة البدنية ومدرباً لحراس المرمى، مشيراً إلى أنه سيضع احتياجاته للإعداد للقاء عُمان على طاولة اتحاد الكرة.

وكان اتحاد الكرة أعلن عن تعيين البوليفي سيزار مدرباً للمنتخب الوطني الشهر الماضي، خلفاً للمدرب السابق عبد الناصر بركات.

وأوضح أبو حاشية أن الدائرة الفنية برئاسة عبد الناصر بركات هي التي ستكون على تواصل مباشر مع الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني، الأمر الذي سيساعد المدرب في جمع أكبر كم من المعلومات.

#الفدائي

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