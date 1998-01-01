الحلمان يصعد لصدارة هدافي المحترفين

رام الله / سما /

قفز خلدون الحلمان، مهاجم أهلي الخليل، إلى صدارة هدافي دوري الوطنية موبايل للمحترفين، بعد الثلاثية التي سجلها، هذا الأسبوع في شباك جبل المكبر، ضمن الجولة الـ 12 من عمر المسابقة.

ووصل رصيد الأهداف في المسابقة حتى الآن، 191 هدفاً، في 12 جولة، حيث يملك أهلي الخليل، أقوى خط هجوم في الدوري حتى الآن برصيد 29 هدفًا، يليه مباشرة جبل المكبر وهلال القدس ومركز بلاطة، برصيد 18 هدفًا لكل فريق.

وقاد الحلمان، أهلي الخليل للتقدم للمركز الثاني، على لائحة الترتيب برصيد 22 نقطة، بفارق الأهداف عن المكبر الذي تراجع للمركز الثالث، وبفارق 3 نقاط عن شباب الخليل المتصدر.

ورفع الحلمان رصيده إلى 10 أهداف، متفوقًا على أيمن خربط، مهاجم المكبر، بفارق هدفين، حيث لم يسجل الأخير في لقاء الفريقين.

وانفرد أدهم أبو رويس مهاجم مركز بلاطة، بالمركز الثالث في صدارة الهدافين، بعدما رفع رصيده إلى 7 أهداف، بالهدف الذي سجله في مرمى مؤسسة البيرة.

وظل سامح مراعبة، مهاجم أهلي الخليل، وإبراهيم الكسواني، مهاجم بلاطة، برصيد 6 أهداف، حيث لم يسجلا في هذه الجولة.

ويأتي خلفهما برصيد 5 أهداف، حسام زيادة، مهاجم مؤسسة البيرة، وخضر أبو حماد، لاعب وسط ترجي واد النيص.