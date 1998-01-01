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الحارس الأردني "عبيدات" يوقع لنادي الخضر

الخميس 01 فبراير 2018 10:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحارس الأردني "عبيدات" يوقع لنادي الخضر



رام الله / سما /

أعلن نادي شباب الخضر عن تعاقده رسمياً مع الحارس الاردني الشاب بهاء الدين عبيدات "22 عاما" قادما من نادي شباب الاردن، ليكون التعاقد الثالث للفريق الخضري خلال مرحلة اياب الدوري وكأس فلسطين بعد جاد الله موسى، وحازم الريخاوي.

وكانت الهيئة الإدارية لنادي الخضر قد سجلت الحارس عبيدات خلال الفترة القانونية للإنتقالات الشتوية.

ونشأ عبيدات في فريقه شباب الاردن بكافة فئاته العمرية وصولا للفريق الاول، فيما كان الحارس الثاني لمنتخب الشباب الاردني ليخوض تجربة احترافية جديدة في الدوري الفلسطيني.

وجرت مراسم التوقيع في الاردن بحضور المدير التنفيذي محمد علي، ممثلا عن نادي الخضر، ووكيل اللاعب وعدد من الشخصيات الرياضية.

وسيلتحق الحارس بكتيبة اسد الجنوب فور صدور تصريحه خلال الأيام القليلة القادمة.

#بهاء الدين عبيدات #نادي الخضر

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