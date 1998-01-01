برشلونة يتخطى ريال مدريد من حيث القيمة السوقية بفضل كوتينيو

وكالات / سما /

تغيرت المعطيات في كرة القدم خلال السنوات الماضية وأصبح الحديث عن الأموال من أكثر الأمور المثيرة لدى المتتبعين، فقيمة اللاعب أو النادي أصبحت تترجم إلى أرقام مالية في ظل تطور الدراسات التي تبحث في هذا المجال وسهولة الأرشفة الإلكترونية.

وتمكن برشلونة من التربع على صدارة الأندية الأعلى قيمة من حيث اللاعبين، متخطياً غريمه التقليدي ريال مدريد الذي كان يتصدر هذه القائمة في بداية الموسم، ويعود سبب صعود البرسا إلى الصدارة إلى وصول فيليب كوتينيو بالإضافة إلى أسباب أخرى مثل تقدم بعض لاعبي ريال مدريد المهمين في السن، وبالتالي انخفضت قيمتهم السوقية عما كانت سابقاً.

ونستعين بالأرقام التي نرتكز عليها في هذا التقرير إلى موقع ترانسفير ماركت المتخصص بتقييم قيمة اللاعبين السوقية بعيداً عن الأسعار التي ينتقل فيها اللاعبين من نادٍ إلى آخر، ويعتمد الموقع على عدة عوامل منها أداء اللاعب، شعبيته، سنه، مدى تسويقه إعلامياً، بالإضافة إلى النادي الذي يلعب به.

وبلغت القيمة السوقية لجميع لاعبي برشلونة 954 مليون يورو، متفوقاً على ريال مدريد صاحب المركز الثاني والذي تبلغ قيمة لاعبيه السوقية 858 مليون يورو.

وتبلغ قيمة فيليب كوتينيو 90 مليون يورو رغم أن برشلونة تعاقد معه مقابل 160 مليون، بينما تبلغ قيمة ياري مينا ما يقارب 9 ملايين، وهو ما جعل النادي الكاتالوني يتربع على الصدارة بعد وصول هذين اللاعبين.

ويأتي في المرتبة الثالثة مانشستر سيتي بواقع 807 مليون يورو، يليه باريس سان جيرمان بـ784 مليون يورو، ثم مانشستر يونايتد خامساً بـ714 مليون يورو.

إليكم الترتيب كاملاً:

برشلونة: 945 مليون يورو

ريال مدريد: 858 مليون يورو

مانشستر سيتي: 807 مليون يورو

باريس سان جيرمان: 748 مليون يورو

مانشستر يونايتد: 714 مليون يورو

تشيلسي: 700 مليون يورو

توتنهام: 678 مليون يورو

أتلتيكو مدريد: 648 مليون يورو

بايرن ميونخ: 642 مليون يورو

يوفنتوس: 563 مليون يورو