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شاهد.. الوليد بن طلال في أول ظهور له : أنا نباتي وأصوم الإثنين والخميس

الخميس 01 فبراير 2018 08:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. الوليد بن طلال في أول ظهور له : أنا نباتي وأصوم الإثنين والخميس



الرياض / وكالات /

في أول ظهور له على محطة عربية، بثَّت قناة "روتانا خليجية" مقتطفات من أول مقابلة مع رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال، بعد أيام على خروجه من مقر احتجازه في فندق الريتز-كارلتون بالرياض.

وعرض برنامج "يا هلا"، مساء الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني 2018، مقتطفات من لقاء الوليد بن طلال الذي أجراه الإعلامي أحمد العرفج، والذي تحدث فيه عن كواليس اللقاء.

وأكد الوليد بن طلال أنه "كلنا تحت أمر الوطن، ثم الملك، ثم ولي العهد".

وقال الوليد بن طلال في حديث مع العرفج، إنه نباتي في الطعام، كما أنه يواظب على صيام يومي الإثنين والخميس.

وبحسب العرفج، فإن الوليد بن طلال ظهر بمعنويات مرتفعة، وكان مبتسماً دائماً، ومتفائلاً.

وأضاف: "سألته عن الولاء، فقال: الوطن، ثم الملك، ثم ولي العهد، ثم الحكومة".

وتابع: "قال لي: علاقتي بالحكومة سمن على عسل"، مضيفاً أن الوليد بن طلال أكد دعمه للإصلاحات الاقتصادية التي يقودها محمد بن سلمان.

يشار إلى أن الوليد بن طلال يملك الحصة الأكبر من شركة "روتانا"، التي تضم إذاعات وقنوات تلفزيونية عديدة.

ونظّم أنصار الوليد بن طلال استقبالاً حافلاً له لدى وصوله إلى مكتبه في ناطحة سحاب بالرياض بعد إطلاق سراحه من الاحتجاز في حملة لمكافحة الفساد، قبل أيام.

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