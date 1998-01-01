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حزب الله يرد على تصريحات ليبرمان حول الغاز اللبناني

الخميس 01 فبراير 2018 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الله يرد على تصريحات ليبرمان حول الغاز اللبناني



القدس المحتلة / سما /

قال حزب الله اللبناني غن تصريحات وزير حرب الاحتلال أفيغدور ليبرمان حول بلوك 9 للغاز "تعبيرًا جديدًا عن الأطماع الإسرائيلية في ثروات لبنان".

وأضاف الحزب في بيان "إننا إذ نعبر عن تأييدنا لمواقف الرؤساء الثلاثة وبقية المسؤولين اللبنانيين ضد هذا العدوان الجديد، نجدد تأكيدنا على موقفنا الثابت والصريح في التصدي الحازم لأي اعتداء على حقوقنا النفطية والغازية، والدفاع عن منشآت لبنان وحماية ثرواته".

وشدد أن تصريحات ليبرمان "تندرج في إطار السياسة العدوانية ضد لبنان وسيادته وحقوقه المشروعة".

وقال ليبرمان في وقت سابق إن "ملكية البلوك رقم 9 للغاز في مياه البحر الأبيض المتوسط والواقع على الحدود مع لبنان، تعود لإسرائيل".

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