جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إسرائيل تحاول إخفاء "معلومات سرية" نشرها علماء على الإنترنت

الخميس 01 فبراير 2018 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تحاول إخفاء "معلومات سرية" نشرها علماء على الإنترنت



القدس المحتلة / سما /

تبذل تل أبيب جهودا كبيرة لإخفاء معلومات "سرية للغاية"، قام علماء في مؤسسة إسرائيلية رسمية بنشرها على الشبكة الإلكترونية (الإنترنت).

وفي التفاصيل، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن نشر هذه المعلومات السرية تسبب بصدمة وتبادل اتهامات على مستوى الأجهزة الأمنية، التي تحاول إزالة تلك المعلومات من شبكة الإنترنت.

وأضافت الصحيفة أن المسؤولين في الأجهزة الأمنية يحاولون إزالة أي أثر لهذه المعلومات عن الشبكة الإلكترونية، ولكنهم يواجهون صعوبات لأنها نسخت ونشرت في عدد من المنتديات، ولم تكشف عن فحوى هذه المعلومات، مكتفية بالحديث عن واقعة النشر. 

ولفتت "هآرتس" إلى أن المعلومات هي نتائج عمل علمي أجرته مؤسسة حكومية بعد حصول الباحثين على تصريح من المدير العام السابق للأمن في وزارة الدفاع قبل عدة أعوام، مشيرة إلى أن العلماء واصلوا نشر مواد عن الموضوع مستندين إلى الموافقة الأولى دون السعي للحصول على إذن إضافي.

وبينت "هآرتس" أن المدير الحالي نير بن موشيه، لم يطلب أبدا مراجعة المواد الجديدة، إلا أن المسؤولين في المؤسسة الإسرائيلية الرسمية كشفوا أنهم حصلوا على جميع الأذونات المطلوبة للنشر، قائلين إنه إذا ما كان هناك تغيير فإنه كان ينبغي على السلطة الأمنية أن تبلغهم بذلك.

كما أكدت الصحيفة أن وزارة الدفاع الإسرائيلية أفادت بأن النشر حصل على كل الأذونات الضرورية بعد إعلام جميع الجهات ذات العلاقة في الوزارة. 

أخبار ذات صلة

شهداء النفق

الكشف عن "معلومات خطيرة" حول جريمة مُركبة متواصلة منذ قصف نفق سرايا القدس

القسام تكشف معلومات عن الشهيد

فيديو: الجزيرة تكشف معلومات لأول مرة عن الشهيد "الزواري " و من يقف خلف عملية الاغتيال

صحيفة بريطانية تكشف عن مفاوضات فلسطينية "إسرائيلية" سرية في لندن

اضراب الأسرى

مفاوضات "سرية" بين السلطة واسرائيل حول اضراب الاسرى في سجون الاحتلال

"الأراضي الفلسطينية" بدلاً من "إسرائيل" على الخارطة التعريفية لشركة طيران صينية

انفاق - ارشيف

تقرير مراقب الدولة الاسرائيلي حول "حرب غزة" يحدث "هزة سياسية وأمنية في إسرائيل"

الأكثر قراءة اليوم

فيديو.. السيسي: اللي حصل من 7 سنين لن يتكرر.. وهطلب تفويض تاني لو حد فكَّر يقرَّب

ليبرمان:أبو مازن يريد أن يذبح اليهود ..ويهدد بالاجتياح البري للبنان وإدخال بيروت للملاجئ

الدول المانحة تخصص 42 مليون يورو كمساعدات اضافية للفلسطينيين

الشرطة الفرنسية تقبض على حفيد حسن البنا في باريس بتهم اغتصاب

الخزانة الامريكية تدرج هنية على لائحة الارهاب وحماس ترد

اسعار المحروقات والغاز لشهر شباط "فبراير

لمحات من مذكرات عمرو موسى :مبارك أول من قال عن نتنياهو: ده نتن يااااهو وكان يحب الأكل جدا

الأخبار الرئيسية

حماس- ارشيف

بقاء سيطرة حماس على غزة يثير خلافا إسرائيليا أمريكيا.. لماذا ؟ !

كهرباء غزة -ارشيفية

غزة وصلت الى "القاع". ..إسرائيل تسمح بإدخال مولدات الكهرباء للقطاع

ارشيفية

أغضب إسرائيل .. رسميا : مجلس الشيوخ البولندي يقر قانوناً "ينكر المحرقة"

شرطة -ارشيفية

مقتل مطلوب للامن واصابة اثنين من الشرطة خلال اشتباك في نابلس

معبر ايرز

الأصغر على الاطلاق.. إسرائيل ترحّل من الضفة الى غزّة فتاة فلسطينية عمرها 14 عاما

الاتصالات الفلسطينية