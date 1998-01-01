لمحات من مذكرات عمرو موسى :مبارك أول من قال عن نتنياهو: ده نتن يااااهو وكان يحب الأكل جدا

القاهرة / وكالات /

لا يزال الإقبال مستمرا على مذكرات عمرو موسى التي حملت عنوان ” كتابيه ” تأسيا بالآية الكريمة ” فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤمُ اقرأوا كتابيه “.

وفي السطور التالية وفي أثناء انعقاد معرض القاهرة الدولي للكتاب نعرض لبعض “القفشات واللمحات” في مذكرات موسى.

في الفصل الخامس عشر المعنون (الغزو العراقي للكويت وتصدع النظام العربي) يقول موسى: “كان مبارك وقتها له نظرة ساخرة للأمر كله ، كان في أثناء كلمة صدام حسين ( أثناء القمة العربية ) يداعب الرؤساء والملوك والأمراء العرب ، فعند جملة معينة قالها الرئيس العراقي ، نظر مبارك لأمير الكويت جابر الأحمد الجابر الصباح ، وأشار بإصبعيه الإبهام والسبابة ، بما يفيد أن استعدوا في الكويت لدفع الأموال التي يطلبها العراق ” .

وتابع موسى : “ولما بدأ صدام يهاجم دول الخليج في خطابه ، طلب مني الرئيس مبارك أن أذهب الى حيث يجلس الرئيس العراقي وأطلب منه تأجيل مناقشة مثل هذه الأمور للجلسة المغلقة، لأنه من غير المفيد الخوض فيها في الجلسة المفتوحة، فتوجهت وأبلغت طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي برسالة الرئيس مبارك، التي أبلغها بدوره لصدام حسين بوشوشة في أذنه .

فأومأ صدام وقال بصوت خفيض سمعتُه: “إن شاء الله خير”

ولم أفهم ما الذي يقصده بتعبير “إن شاء الله خير”؟

مبارك

في الفصل الرابع عشر الذي حمل “حسني مبارك” يقول موسى : “حسني مبارك شخصية لطيفة محببة ، له قفشاته الطريفة ، وكان إذا جد الجد ذا صوت مرتفع يخشاه كل من حوله ، كان ذا قبضة قوية على رأس النظام

حتى العقد الثالث من حكمه الذي ضعفت خلاله تلك القبضة بشكل لافت، كان صفوت الشريف يردد في تلك الآونة: “الرجل عجز ولا إيه “؟

حيث لا يجد استجابة لبعض ما كان يشير به في مجال الإعلام أو مجالات

السياسات الداخلية”.

وتابع موسى:”من الأشياء المهمة أيضا في شخصية حسني مبارك أنه كان حكاء، فما إن تجلس اليه حتى يغرقك بعشرات الحكايات عن ياسر عرفات والفلسطينيين وعلاقاته بالملوك والرؤساء العرب والأجانب، وتقديره لهذا وعدم تقديره لذلك .. الخ”. “مبارك من الناحية الانسانية كان شخصية ظريفة جدا ، وقفشاته كثيرة منها: أنه كان يقول على رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو : “ده نتن ياااااااااااهو”، وأي مسئولة نحيفة كان يقول عليها:

دي بوصة ولبسوها بقت عروسة .

كان يحب الأكل جدا، وعندما نذهب للمائدة يقول:

انتم عارفين ما بحبش آكل، وبرغم ذلك يأكل بشهية مفتوحة جدا ، وبعد الأكل نضحك ونقول له: يا سيادة الرئيس: انت ليه خففت في الأكل النهارده ؟!”.