اسعار المحروقات والغاز لشهر شباط "فبراير

رام الله / سما /
اعلنت وزارة المالية والتخطيط – الادارة العامة للبترول – اسعار المحروقات والغاز للمستهلك لشهر شباط 02/ 2018.
وطالبت الوزارة اصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالاسعار ادناه تحت طائلة المسؤولية القانونية، وذلك على النحو التالي:
سولار :لتر/5.79
بنزين 95 : لتر/ 6.23
بنزين 98 :لتر/ 6.74
كاز : لتر/ 5.79
اسطوانة غاز (5 كغم): 25/ اسطوانه
اسطوانة غاز (12كغم): 61/ اسطوانه
اسطوانة غاز ( 48 كغم): 244/ اسطوانه
ملاحظه:
- سعر لتر الغاز واصل الى العمارات والمؤسسات 2.64 شيكل فقط.
- سعر التوصيل لاسطوانة الغاز لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط.