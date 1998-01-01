اسعار المحروقات والغاز لشهر شباط "فبراير

رام الله / سما /

اعلنت وزارة المالية والتخطيط – الادارة العامة للبترول – اسعار المحروقات والغاز للمستهلك لشهر شباط 02/ 2018.

وطالبت الوزارة اصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالاسعار ادناه تحت طائلة المسؤولية القانونية، وذلك على النحو التالي:

سولار :لتر/5.79

بنزين 95 : لتر/ 6.23

بنزين 98 :لتر/ 6.74

كاز : لتر/ 5.79

اسطوانة غاز (5 كغم): 25/ اسطوانه

اسطوانة غاز (12كغم): 61/ اسطوانه

اسطوانة غاز ( 48 كغم): 244/ اسطوانه



ملاحظه:

- سعر لتر الغاز واصل الى العمارات والمؤسسات 2.64 شيكل فقط.

- سعر التوصيل لاسطوانة الغاز لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط.