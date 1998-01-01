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اسعار المحروقات والغاز لشهر شباط "فبراير

الخميس 01 فبراير 2018 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسعار المحروقات والغاز لشهر شباط "فبراير



رام الله / سما /

اعلنت وزارة المالية والتخطيط – الادارة العامة للبترول – اسعار المحروقات والغاز للمستهلك لشهر شباط 02/ 2018.

وطالبت الوزارة اصحاب المحطات وموزعي الغاز الالتزام بالاسعار ادناه تحت طائلة المسؤولية القانونية، وذلك على النحو التالي:

سولار          :لتر/5.79 
بنزين 95      : لتر/ 6.23
بنزين 98      :لتر/ 6.74
كاز              : لتر/ 5.79
اسطوانة غاز (5 كغم): 25/ اسطوانه
اسطوانة غاز (12كغم): 61/ اسطوانه
اسطوانة غاز ( 48 كغم):  244/ اسطوانه


ملاحظه:
- سعر لتر الغاز واصل الى العمارات والمؤسسات 2.64 شيكل فقط.
- سعر التوصيل لاسطوانة الغاز لمنزل المستهلك 2 شيكل فقط.

#المحروقات #اسعار

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