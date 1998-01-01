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حركة فتح تنظم اللقاء الأول مع الطبقة العمالية شمال القطاع

الأربعاء 31 يناير 2018 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة/سما/

نظمت حركة فتح في محافظة الشمال، عصر اليوم الأربعاء، اللقاء التنظيمي الأول مع الطبقة العمالية والذي جاء بعنوان" واقع العمل في ظل المتغيرات " .

بحضور منسق محافظة الشمال محمد أبو شباك والاخوة في مجلس العمال ولفيف من العمال في المحافظة الشمالية.

واكد د. رامي فارس عضو مفوضية الإعلام بساحة غزة، أن المحافظة ستبقى على التواصل المستمر لحماية العمال ومساعدتهم ومساندتهم والوقوف بجانبهم

في سياق متصل، اشار  الدكتور جبر الداعور القيادي في حركة فتح إلى كفاح ونضال العمال المستمر على مر السنين، موضحا " ان من بين العمال الاسير والشهيد والجريح، وهم من يشكلون النسبة الاكبر في القطاع، مبينا أن تيار الإصلاح الديمقراطي سيعمل جاهدا لوضع الحلول اللازمة لهم للحصول علي حياة كريمة لهم

من جانبه شدد د.خالد موسى مسؤول مجلس العمال بساحة غزة، على أهمية هذه الطبقة في المجتمع، خاصة وانهم التي يمرون بظروقف قاسية نظرا لعدم توافر فرص العمل بسبب الحصار والعقوبات التي فرضت على قطاع غزة.، مطالبا بأن يكون لهؤلاء الشريحة العمالية برنامجا خاصا يستطيعوا منه العيش هم وعائلاتهم

ونقل د.خالد موسى، تحية القائد محمد دحلان على وشكرهم على صمودهم وثباتهم.

#فتح #عمال #دحلان

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