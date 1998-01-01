المواصلات: قرارات جديدة بشأن سياقة المركبات الإسرائيلية

رام الله/سما/

أعلنت وزارة النقل والمواصلات اليوم الأربعاء أن سيتم منح تصاريح قيادة المركبات التي تحمل لوحة تسجيل "صفراء" اسرائيلية لزوج أو زوجة مالك المركبة فقط شريطة أن تكون المركبة خصوصية ورخصتها سارية المفعول، وأن تكون مؤمنة لإحدى شركات التأمين الفلسطينية، وأن يكون طالب تصريح القيادة مشمولا بالتصريح وحائزا على رخصة قيادة.

كما جاء في القرار أنه سيتم منح الشركات الوطنية التي يتطلب عملها مركبة ذات لوحة تسجيل صفراء، تصريح قيادة لأحد موظفيها.

وهذه بنود القرار:

- يعطى التصريح لمركبة واحدة فقط للعائلة ولسائق واحد.

- مدة سريان الترخيص عام واحد من تاريخ اصدارة بما لا يتجاوز سريان مفعول رخصة المركبة وبوالص التأمين.

- يجب على المستفيد التوقيع على نموذج بالتزامة بالنظام والتعليمات والحفاظ على السامة العامة .

- في حال عدم التزام صاحب التصريح بالقانون أو الاخلال بالسلامة المرورية أو شروط منح التصريح يتم اعادة النظر بالموافقة وللوزارة الحق بالغاء التصريح أو عدم تجديدة .

- يراعي عند انتهاء مفعول التصريح أحكام البند رقم 1 عند كل تجديد

- يسري القرار اعتبارا من تاريخه

- الغاء كل القرارات السابقة التي تتعارض مع هذا القرار.

كانت وزارة النقل والمواصلات قررت وقف إصدار وتجديد تصاريح إستخدام المركبات المسجلة لدى الجانب الإسرائيلي بمختلف أنواعها، وفئاتها في شهر كانون الأول من العام الماضي.