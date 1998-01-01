جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

د.مصطفى البرغوثي: مقاطعة بضائع المستوطنات هيمنت على النقاشات في البرلمان الايرلندي

الأربعاء 31 يناير 2018 08:16 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

شارك الدكتور مصطفى البرغوثي في جلسة مجلس الشيوخ في البرلمان الايرلندي و التي اطلقت النقاش حول مشروع قانون تحريم دخول منتجات المستوطنات الاسرائيلية الى ايرلندا باعتبارها مخالفة للقانون الدولي و تمثل جريمة حرب والذي قدمته السناتور فرانسيس بلاك

. و قد رحب ممثلو مختلف الكتل البرلمانية و و زير خارجية ايرلندا بحضور  د. البرغوثي و سفير فلسطين في ايرلندا احمد عبد الرازق.

و التقى البرغوثي قبل اجراء النقاش بقيادات الاحزاب الايرلندية لحثها على اقرار القانون في مجلسي الشيوخ والبرلمان كما تباحث مع وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء سايمون كوفني بشأن تسريع الاعتراف بفلسطين.

و قدم د. البرغوثي شهادة في اجتماع خاص عقد بمجلس الشيوخ قبل بدء النقاش اوضحت بالحقائق و الارقام التأثير التدميري للاستعمار الاستيطاني و منظومة الاحتلال و الابارتهايد التي انشأها و دعا الى تعزيز التضامن مع النضال العادل للشعب الفلسطيني، خاصة بعد قرار ادارة ترامب بشأن القدس والى فرض عقوبات لاجبار اسرائيل على انهاء الاحتلال و التمييز العنصري كما شكر السناتور بلاك و مؤسسات المحتمع المدني الايرلندي على طرحها للقانون.

وادان اعضاء مجلس الشيوخ بالاجماع النشاط الاستيطاني الاسرائيلي و طالبوا بوقفه فورا ، و قال وزير الخارجية في كلمته ان حكومته تؤيد اهداف القانون المقترح لاجبار اسرائيل على سحب مستوطناتها من الاراضي المحتلة واكد كذلك انه يسعى الى توافق اوروبي بهذا الشأن.

و قرر مجلس الشيوخ مواصلة النقاش على مشروع القانون و احالته للتصويت في شهر تموز القادم.

و كان نتنياهو قد استدعى السفير الايرلندي للاحتجاج على مشروع القانون في محاولة لالغاء طرحه للنقاش غير انه فشل في منع اطلاق القانون الذي جعل قضية فلسطين و الاستيطان الاستعماري تهيمن على النقاشات البرلمانية والحكومية.

#البرلمان الايرلندي #مصطفى البرغوثي

أخبار ذات صلة

انفاق رفح - ارشيف

تقرير : داعش سيناء تقطع الطرق على بضائع الأنفاق المتجه الى غزة

مشعل وامير قطر

هل لعبت مقاطعة قطر دوراً في المصالحة الفلسطينية ؟

نقابة الصحفيين تدعو الى مقاطعة المؤسسات الرسمية الامريكية اعلاميا

اجتماع المقاطعة -

لجنة المتابعة في الداخل و قوى مقدسية تقرر مقاطعة المؤسسات الامريكية

القدس المحتلة - ارشيف

في سابقة خطيرة ..البرلمان التشيكي يعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

عباس ترامب - ارشيف

مسؤول فلسطيني : السلطة تدعو مسؤول أمريكي لحضور "المركزي رغم الاعلان عن مقاطعة الادارة

الأكثر قراءة اليوم

فيديو.. السيسي: اللي حصل من 7 سنين لن يتكرر.. وهطلب تفويض تاني لو حد فكَّر يقرَّب

صور وفيديو.. الوليد بن طلال يستأنف عمله في "المملكة القابضة" ويزور "الأمير النائم"

بسبب تهديدات حزب الله .. الخوف يخيم على سكان كريات شمونا

بيت لحم: الوقائي يعتقل أمين سر فتح في مخيم عايدة ويستدعي ثلاثة هاجموا وفدا اميركيا

استشهاد قسامي اثناء عمله في احد انفاق المقاومة شرق غزة

غرينبلات: اعلان ترامب لا يرسم حدود سيادة إسرائيل في القدس

ترامب: اعترافنا بالقدس حق سيادي امريكي و مساعداتنا ستذهب للاصدقاء فقط

الأخبار الرئيسية

اردان- ارشيف

أردان: نحن في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهناك قواعد لعب جديدة"

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان:أبو مازن يريد أن يذبح اليهود ..ويهدد بالاجتياح البري للبنان وإدخال بيروت للملاجئ

ارشيفية

الدول المانحة تخصص 42 مليون يورو كمساعدات اضافية للفلسطينيين

عاهل الاردن

فيديو.. عاهل الاردن: وصلتنا رسائل مفادها "‘امشوا معنا في موضوع القدس واحنا بنخفف عليكم”

غزة - ارشيفية

تشمل محطتين لتوليد الكهرباء و التحلية .. خطة للاحتلال لإعادة "إعمار غزة" بتمويل دولي

الاتصالات الفلسطينية