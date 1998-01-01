د.مصطفى البرغوثي: مقاطعة بضائع المستوطنات هيمنت على النقاشات في البرلمان الايرلندي

رام الله / سما /

شارك الدكتور مصطفى البرغوثي في جلسة مجلس الشيوخ في البرلمان الايرلندي و التي اطلقت النقاش حول مشروع قانون تحريم دخول منتجات المستوطنات الاسرائيلية الى ايرلندا باعتبارها مخالفة للقانون الدولي و تمثل جريمة حرب والذي قدمته السناتور فرانسيس بلاك

. و قد رحب ممثلو مختلف الكتل البرلمانية و و زير خارجية ايرلندا بحضور د. البرغوثي و سفير فلسطين في ايرلندا احمد عبد الرازق.

و التقى البرغوثي قبل اجراء النقاش بقيادات الاحزاب الايرلندية لحثها على اقرار القانون في مجلسي الشيوخ والبرلمان كما تباحث مع وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء سايمون كوفني بشأن تسريع الاعتراف بفلسطين.

و قدم د. البرغوثي شهادة في اجتماع خاص عقد بمجلس الشيوخ قبل بدء النقاش اوضحت بالحقائق و الارقام التأثير التدميري للاستعمار الاستيطاني و منظومة الاحتلال و الابارتهايد التي انشأها و دعا الى تعزيز التضامن مع النضال العادل للشعب الفلسطيني، خاصة بعد قرار ادارة ترامب بشأن القدس والى فرض عقوبات لاجبار اسرائيل على انهاء الاحتلال و التمييز العنصري كما شكر السناتور بلاك و مؤسسات المحتمع المدني الايرلندي على طرحها للقانون.

وادان اعضاء مجلس الشيوخ بالاجماع النشاط الاستيطاني الاسرائيلي و طالبوا بوقفه فورا ، و قال وزير الخارجية في كلمته ان حكومته تؤيد اهداف القانون المقترح لاجبار اسرائيل على سحب مستوطناتها من الاراضي المحتلة واكد كذلك انه يسعى الى توافق اوروبي بهذا الشأن.

و قرر مجلس الشيوخ مواصلة النقاش على مشروع القانون و احالته للتصويت في شهر تموز القادم.

و كان نتنياهو قد استدعى السفير الايرلندي للاحتجاج على مشروع القانون في محاولة لالغاء طرحه للنقاش غير انه فشل في منع اطلاق القانون الذي جعل قضية فلسطين و الاستيطان الاستعماري تهيمن على النقاشات البرلمانية والحكومية.