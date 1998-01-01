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أبو ردينة: الأمن الحقيقي يتحقق من خلال تحقيق السلام العادل والدائم

الأربعاء 31 يناير 2018 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو ردينة: الأمن الحقيقي يتحقق من خلال تحقيق السلام العادل والدائم



رام الله/سما/

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن الأمن الحقيقي  يتحقق من خلال تحقيق السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية، وليس على  سياسة السيطرة واستمرار الاحتلال.

وأضاف في تصريح صحفي، بالنسبة لنا لا حل سوى ما يستند إلى الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وقرارات مجالس الوطنية الفلسطينية، والقمم العربية التي دعت إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة، أن الحدود الآمنة لإسرائيل تتطلب أيضا أن تكون هناك حدود آمنة لفلسطين، وهذا هو الأمن الحقيقي، فإما أمن كامل للجميع أو لا أمن لأحد.

وتابع أبو ردينة: أن حل الدولتين يقوم على أساس الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة، دولة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بسيادة كاملة على كافة الأراضي الفلسطينية ولا نقبل بوجود جندي إسرائيلي واحد  داخل الأراضي الفلسطينية، فإما أن تكون السيادة الفلسطينية كاملة، وإلا لن يكون هناك أمناً ولا سلام ولا استقرار.

 

#شلام #ابو ردينية

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