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حماس: قرار إدراج "هنية" بلائحة الارهاب الأمريكية "مثير للسخرية"

الأربعاء 31 يناير 2018 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: قرار إدراج "هنية" بلائحة الارهاب الأمريكية "مثير للسخرية"



غزة/سما/

 قال الناطق باسم حركة حماس في الخارج حسام بدران اليوم الأربعاء، إنّ "قرار الخزانة الأميركية بإدراج اسم الاخ اسماعيل هنية على لائحة الإرهاب، يثير السخرية".

وأضاف بدران في تصريحاتٍ له نشرت عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر"، القرار الأمريكي مثير للسخرية ، وكأننا كفلسطينيين نبحث عن شهادة حسن سلوك عند امريكا، مؤكداً أنّه بعد قرار ترامب المتعلق بالقدس لم يعد اي موقف مستغرب او مستبعد".

وأوضح، "في منطقتنا لا يوجد أحد ينطبق عليه مصطلح الإرهاب اكثر من دولة الاحتلال بكل مكوناتها السياسية والامنية والعسكرية واذرعها المالية التي تمول قتل الاطفال وهدم البيوت والاستيلاء على اراضي الفلسطينيين".

وأشار، إلى أنّ "قادة حماس وعلى رأسهم القائد الفلسطيني الكبير هنية مستعدون للتضحية بالنفس وبكل ما يملكون دفاعا عن شعبنا وعن قضيتنا ولن ترهبنا كل القرارات والاجراءات .وسوف نحافظ على ثوابت شعبنا مهما كان الثمن".

#هنية #قرار #واشنطن

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