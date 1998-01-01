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وفد من مؤسسة هاني القدومي يزور جامعة القدس للتعرف على برنامج الدراسات الثنائية

الأربعاء 31 يناير 2018 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

التقى رئيس جامعة القدس أ.د.عماد أبو كشك وفدا من مؤسسة هاني القدومي للمنح الدراسية ضم ممثلين عن مؤسسات تعليمية وخبراء فنلديين، لغاية التعرف على برامج الجامعة النوعية، وخاصة برنامج الدراسات الثنائية الأول من نوعه في فلسطين والشرق الأوسط.

وجاءت زيارة الوفد للجامعة ضمن ورشة الأولية للمؤسسة حول "التعليم الفلسطيني كنظام متكامل في برنامجها " لنبدأ حوار التعليم"، ضمن مبادرة "خطوة: لتعليم خلاق وفعّال" في فلسطين.

وأثنى أ.د.أو كشك على زيارة المؤسسة للجامعة للتعرف عن قرب على برنامج الدراسات الثنائية المدعوم من الحكومة الألمانية، قائلا: إنه تم اعداد برنامج الدراسات الثنائية بعد دراسات مختلفة تضمنت معرفة احتياجات سوق العمل والمشكلات التي يواجهها المجتمع عامة، مؤكداً أن البرنامج حقق نجاحاً كبيراً نظراً لدفعه عجلة الاقتصاد الفلسطيني ودمج الطلبة أثناء الدراسة في سوق العمل ممن خلال تدريبات يتلقوها في شركات ومؤسسات شريكة.

وعبر عن أمله في أن يتطور البرنامج بالتعاون المثمر ما بين الجامعة والمؤسسة للعمل على سد الفجوة ما بين العلم وسوق العمل.

وشكرت المديرة التنفيذية لمؤسسة هاني القدومي أ.رنا دياب جامعة القدس على استقبالهم وتمكينهم للتعرف على  

برنامج الدراسات الثنائية والاستفادة من خبرات الجامعة في هذا المجال.

بدورها، عرفت ممثلة وكالة التعاون الألماني "GIZ" كيرستين فرايمان بأهم أنشطة الوكالة ومجالات التعاون مع المؤسسات الشريكة بما يشمل برنامج الدراسات الثنائية الذي يتم تنفيذه بشكل مباشر من وكالة التعاون الألماني ، مضيفة، معبرةً عن أملها في أن يتطور التعليم بحيث يتلائم واحتياجات سوق العمل.

وقدم عميد الدراسات الثنائية د.صلاح الدين عودة عرضاً حول نشأة البرنامج وكيفية تنفيذه، مسلطاً الضوء على أهم انجازات البرنامج التي تعود بالفائدة على الطالب والمجتمع معاً.

وتحدث مجموعة من طلبة البرنامج عن تجربتهم التعليمية وخبراتهم التي اكتسبوها أثناء عملهم في الشركات، مثنيين على مضمون البرنامج وتنميته لقداراتهم نظرياً وعملياً. 

#هاني القدومي #جامعة القدس

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