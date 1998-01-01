وفد من تيار الإصلاح يعزي بوفاة عماد العلمي

غزة / سما

قدّم وفد من تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح، واجب العزاء لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في وفاة القيادي الكبير المهندس عماد العلمي، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء. وضم وفد تيار الإصلاح قيادات التيار ونواب من حركة فتح في قطاع غزة، تقدمهم النائب ماجد ابو شمالة، فيما كان في استقبالهم قيادة حركة حماس. وقد عبر الوفد الفتحاوي عن مشاطرته الاحزان لعائلة العلمي وحركة حماس بوفاة قياديها العلمي، الذي كان معول بناء في جولات المصالحة الوطنية والتمسك بالثوابت الوطنية . ونقل الوفد تعازي النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان إلى قيادة حركة حماس، وإلى أسرة الفقيد، ودعواته للفقيد بالرحمة، والمغفرة، ولعائلته الصبر والسلوان. وكان تيار الاصلاح الديمقراطي، نعى المناضل عماد العلمي، الذي أمضى حياته أسيراً ومبعداً ومناضلاً، وترك إرثاً وطنياً قوامه التمسك بالثوابت، والدفاع عن المقدسات، والحفاظ على الوحدة الوطنية. وقال التيار في بيان له ، "ودّعت فلسطين ابناً باراً من أبنائها وقائداً من قادتها، سجل بأحرفٍ من نور مسيرة نضالية حافلة بالتضحية والفداء".