الرئيسية
أخبار فلسطين
شؤون إسرائيلية
الحدث المصري
أخبار الخليج
منوعات
إقتصاد
اتصل بنا
الرئيسية
أخبار فلسطين
شؤون إسرائيلية
الحدث المصري
أخبار الخليج
منوعات
إقتصاد
اتصل بنا
ادخل كلمة البحث
الرئيس عباس: متمسكون بثقافة السلام رغم الضغوط التي نتعرض لها
وفاة طفل غرقاً في بركة مياه جنوبي خانيونس
حماس: قرار إدراج "هنية" بلائحة الارهاب الأمريكية "مثير للسخرية"
أبو ردينة: الأمن الحقيقي يتحقق من خلال تحقيق السلام العادل والدائم
الاحتلال يعتقل فلسطينيًا اجتاز حدود غزة
المواصلات: قرارات جديدة بشأن سياقة المركبات الإسرائيلية
أردان: نحن في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهناك قواعد لعب جديدة"
الوطنية العليا لدعم "أونروا" تُعلن انطلاق أعمالها
"الأورومتوسطي": غزة مقبلة على كارثة خلال أشهر
الشرطة الفرنسية تقبض على حفيد حسن البنا في باريس بتهم اغتصاب
الرئيسية
أخبار فلسطين
وفد من تيار الإصلاح يعزي بوفاة عماد العلمي
الأربعاء 31 يناير 2018 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما
قدّم وفد من تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح، واجب العزاء لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في وفاة القيادي الكبير المهندس عماد العلمي، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء.
وضم وفد تيار الإصلاح قيادات التيار ونواب من حركة فتح في قطاع غزة، تقدمهم النائب ماجد ابو شمالة، فيما كان في استقبالهم قيادة حركة حماس.
وقد عبر الوفد الفتحاوي عن مشاطرته الاحزان لعائلة العلمي وحركة حماس بوفاة قياديها العلمي، الذي كان معول بناء في جولات المصالحة الوطنية والتمسك بالثوابت الوطنية .
ونقل الوفد تعازي النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان إلى قيادة حركة حماس، وإلى أسرة الفقيد، ودعواته للفقيد بالرحمة، والمغفرة، ولعائلته الصبر والسلوان.
وكان تيار الاصلاح الديمقراطي، نعى المناضل عماد العلمي، الذي أمضى حياته أسيراً ومبعداً ومناضلاً، وترك إرثاً وطنياً قوامه التمسك بالثوابت، والدفاع عن المقدسات، والحفاظ على الوحدة الوطنية.
وقال التيار في بيان له ، "ودّعت فلسطين ابناً باراً من أبنائها وقائداً من قادتها، سجل بأحرفٍ من نور مسيرة نضالية حافلة بالتضحية والفداء".
#حركة فتح
#محمد دحلان
#عماد العلمي
#حماس
#غزة
أخبار ذات صلة
حماس: وفاة القيادي المؤسس عماد العلمي متأثرا بجراح أصيب بها قبل اسبوعين
اصابة القيادي في حماس "عماد العلمي" بطلق ناري في الراس اثناء تفقده لسلاحه الشخصي
الزهار: اتهامي بإنشاء تيار جديد داخل حماس فبركات ونقوم بعملية تقييم لتحسين البناء
"تيار دحلان" بصدد عقد مؤتمر الشهر المقبل دون تحديد مكانه
الحية: حوارات نعمل من اجل "جبهة انقاذ وطني" بغزة والتقينا مع تيار دحلان
الشرطة تحقق بوفاة مواطن من ابو ديس تم تعذيبه حتى الموت
الأكثر قراءة اليوم
فيديو.. السيسي: اللي حصل من 7 سنين لن يتكرر.. وهطلب تفويض تاني لو حد فكَّر يقرَّب
صور وفيديو.. الوليد بن طلال يستأنف عمله في "المملكة القابضة" ويزور "الأمير النائم"
بسبب تهديدات حزب الله .. الخوف يخيم على سكان كريات شمونا
بيت لحم: الوقائي يعتقل أمين سر فتح في مخيم عايدة ويستدعي ثلاثة هاجموا وفدا اميركيا
استشهاد قسامي اثناء عمله في احد انفاق المقاومة شرق غزة
غرينبلات: اعلان ترامب لا يرسم حدود سيادة إسرائيل في القدس
ترامب: اعترافنا بالقدس حق سيادي امريكي و مساعداتنا ستذهب للاصدقاء فقط
الأخبار الرئيسية
أردان: نحن في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهناك قواعد لعب جديدة"
ليبرمان:أبو مازن يريد أن يذبح اليهود ..ويهدد بالاجتياح البري للبنان وإدخال بيروت للملاجئ
الدول المانحة تخصص 42 مليون يورو كمساعدات اضافية للفلسطينيين
فيديو.. عاهل الاردن: وصلتنا رسائل مفادها "‘امشوا معنا في موضوع القدس واحنا بنخفف عليكم”
تشمل محطتين لتوليد الكهرباء و التحلية .. خطة للاحتلال لإعادة "إعمار غزة" بتمويل دولي
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سما الإخبارية © 1998 - 2017