الدول المانحة تخصص 42 مليون يورو كمساعدات اضافية للفلسطينيين

القدس المحتلة / سما /

أعلن الاتحاد الأوروبي الأربعاء أن الدول المانحة قررت تقديم ما يزيد عن 42 مليون يورو كمساعدات للفلسطينيين، في اجتماعها بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

ويعقد الاجتماع على المستوى الوزاري في بروكسل، وتستضيفه مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني وترأسه وزيرة الخارجية النرويجية إينه إريكسن سوريدي.

وتضم مجموعة المانحين الدوليين للفلسطينيين 15 عضوًا منهم الولايات المتحدة. وتلتقي المجموعة عادة على المستوى الوزاري مرة كل عام وعقد آخر اجتماع لها في سبتمبر/ايلول الماضي.