فيديو.. السيسي: اللي حصل من 7 سنين لن يتكرر.. وهطلب تفويض تاني لو حد فكَّر يقرَّب

القاهرة / وكالات /

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن ما حدث قبل 7 سنوات لن يتكرر مرة أخرى، في إشارة -على ما يبدو- إلى ثورة يناير، التي أطاحت قبل 7 سنوات بالرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.

وقال خلال افتتاحه عدداً من المشروعات، الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني 2018، بمحافظة بورسعيد "إنتو فاكرين اللي منجحش ساعتها هتنجحوه دلوقتي، باين عليكم متعرفونيش صحيح، محدش يفكر يدخل معانا في الموضوع ده، أنا مش سياسي بتاع الكلام، لا أنا عمري ما اتكلمت بالطريقة دي، إحنا مش بنبني، ربنا وحده فقط يعلم رجعت كده ازاي".

ويفتتح السيسي اليوم عدداً من المشروعات في محافظة بورسعيد، منها مشروع حقل "ظهر" للغاز، المكتشف في البحر الأبيض المتوسط عام 2015، الذي يعد الأكبر في مصر، من قبل شركة "إيني" الإيطالية.

وأعلنت "إيني"، في أغسطس/آب 2015، اكتشاف حقل "ظهر"، على عمق نحو 1500 متر، وتم حفر البئر إلى عمق أكثر من 4000 متر في المنطقة الاقتصادية المصرية في البحر المتوسط.

وأضاف السيسي "ميصحش حد يفكر يلعب في أمن مصر، أروح أموت الأول"، مضيفاً: "قسماً بالله قبل ما حد يلعب في أمنك يا مصر، لازم أكون مُت الأول"، على حد تعبيره.

وأضاف "اللي عايز يلعب في مصر، ويضيعها لازم يخلص مني الأول؛ لأني لن أسمح بذلك"، متابعاً: "أنا مستعد أروح بس الـ100 مليون مواطن يعيشوا".

وقال السيسي إن مصر مرَّت بظروف بالغة الصعوبة، وكانت تحتاج 1.2 مليار دولار لتوفير المواد البترولية شهرياً، حتى يجد المواطنون البنزين والغاز، مشدداً على أنه لا يقصد إشعار المواطنين بالقلق، ولكن على الجميع معرفة طبيعة الظروف التي تشهدها مصر، والتحديات التي تخوضها، وأن مصر لن تُبنى إلا بالعمل وليس بالكلام.