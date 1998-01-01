الصحة توقع اتفاقية إنشاء مركز لغسيل الكلى في غزة ب 4 ملايين دولار

رام الله / سما /

وقع وزير الصحة د. جواد عواد مساء اليوم، مع ممثل رجل الأعمال الفلسطيني المغترب حماد حسن الحرازين، المهندس محمد على قاسم أبو شهلا إتفاقية لإنشاء مركز لغسيل الكلى في مدينة غزة، بسعة 100 سرير و100 جهاز لغسيل الكلى، وبتكلفة تصل الى 4 ملايين دولار.

ووقعت الإتفاقية في مكتب وزير الصحة برام الله.

وأكد وزير الصحة أن هذا المشروع الحيوي والهام سيخدم ألاف المواطنين في قطاع غزة، حيث ستقوم الوزارة بتشغيله فور الإنتهاء من أعمال البناء، والتي ستبدأ قريبا.

وأشاد الوزير عواد بأبناء فلسيطن في المهجر وانتمائهم لوطنهم وشعبهم ،وما يقدمونه من دعم سخي للقطاع الصحي، معربا عن تقديره وشكره لرجل الأعمال الحرازين على تبرعه السخي والذي يخدم أبنائنا في المحافظات الجنوبية.

بدوره أكد المهندس محمد علي قاسم أن أعمال البناء ستبدأ قريبا، حيث أن مركز غسيل الكلى سيخدم ألاف المواطنين، مثمنا التعاون البناء من قبل وزارة الصحة والتي ستقوم بتشغيله فور الإنهاء من بنائه.