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رسميا.. أوباميانغ ينضم لكتيبة "المدفعجية"

الأربعاء 31 يناير 2018 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسميا.. أوباميانغ ينضم لكتيبة "المدفعجية"



وكالات / سما /

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، تعاقده رسميا مع المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

وقال أرسنال في بيان رسمي: "أوباميانغ انضم لنا قادما من بوروسيا دورتموند بعقد طويل الأجل مقابل رسوم قياسية".

وأضاف: "هذه صفقتنا الثانية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، أوباميانغ هو واحد من أفضل المهاجمين على مستوى العالم".

وتابع: "لقد سجل 98 هدفا في 144 مباراة بالدوري الألماني مع دورتموند، وكان له يد في 172 هدفا خلال 213 مباراة في جميع المسابقات مع ناديه السابق، وهو ما يعني هدف أو تمريرة حاسمة كل 96 دقيقة".

يشار إلى أن أرسنال سبق له ضم صانع الألعاب الأرميني هنريك مخيتريان من مانشستر يونايتد، في صفقة تبادلية شهدت انتقال المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز لملعب "أولد ترافورد".

#إيميريك أوباميانغ

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