وفاء عامر: " آيتن" ليست ابنتي من زواج سرّي ورفضت دخولها عالم الفن

عالم الفن

نفت الفنانة وفاء عامر، كلّ ما تردد عن أنّ الفنانة آيتن عامر ابنتها من زواج سري ومبكر وليست شقيقتها، مؤكدة أنه لا أساس من الصحة لهذا الكلام، وأن مصدر الشائعة إحدى الممثلات المتنافسات، ورفضت الكشف عن اسمها، وقالت إنها تشاركها في بعض الأعمال الدرامية، وكل مرة تحاول هذه الفنانة الاعتذار عن الشائعة السخيفة.

أكدت وفاء، خلال حوارها مع الإعلامية سمر يسري ببرنامج "أنا وأنا"، أن آيتن شقيقتها الخامسة، واسمها الحقيقي سمر، وقالت: الطبيب اللي ولد ماما في إسكندرية حيّ يرزق، وأصحابي شاهدين على السبوع بتاعها.

أضافت: أنا أنجبت متأخرة، وكنت أتمنى لو كان عندي بنوتة حلوة زي آيتن كنت عمري ما هخبيها، وأنا مش مزورة ، ولكنني توليت رعايتها منذ كانت في الثالثة من عمرها للتخفيف من أعباء والدي.

آيتن تدخلت في البرنامج بمقطع فيديو مسجل، تحدثت فيه عن علاقتها بشقيقتها قائلة: خدتني من أهلي بالبيجامة وعمري 3 سنوات، وانتقلت معها من الاسكندرية مسقط رأسي للاقامة في القاهرة، بعدما اتفقت مع بابا على ان تتولى رعايتي، والتحقت بالمدرسة هنا.

وتابعت مؤكدة أن وفاء رفضت التحاقها بمعهد الفنون المسرحية، لأن مجموعها في الثانوية العامة كان يؤهلها للالتحاق بكليات القمة مثل الإعلام، ولكنها فوجئت بنجاحي في اختبارات التقديم للمعهد.