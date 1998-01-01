هواتف Galaxy S9 تتضمن تقنية المسح الذكي والملصقات ثلاثية الأبعاد

وكالات / سما /

تستعد شركة سامسونج خلال حدثها Samsung Unpacked المزمع عقده بتاريخ 25 فبراير/شباط, لكشف النقاب عن أحدث هواتفها الرائدة Galaxy S9 و Galaxy S9+، أي قبل يوم واحد من انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC 2018، وذلك بحسب الدعوات التي قامت الشركة بإرسالها إلى الصحافة قبل عدة أيام.

وكانت التسريبات السابقة قد كشفت الكثير من الأمور المتعلقة بتلك الهواتف مثل المواصفات والتسعير وتاريخ التوافر وغيرها من الأمور، ولكن التسريبات لا تنتهي بالنسبة لهذه الهواتف، إذ تحدث تقرير جديد عن الميزات الممكن تواجدها في الهواتف، بما في ذلك تقنية الماسح الضوئي الذكي والملصقات ثلاثية الأبعاد جنبًا إلى جنب مع وضع جديد للكاميرا يدعى Tag Shot.

وجرى اكتشاف هذه الميزات الجديدة من خلال تطبيق إعدادات سامسونج لنسخة أندرويد أوريو التجريبية المستخدمة ضمن هاتف Galaxy Note 8، وبحسب التعليقات الموجودة ضمن التطبيق فإن هذه الميزات قد تصل إلى هواتف Galaxy Note 8 و Galaxy S8 و Galaxy S8+ أيضًا، ولكن قد تظهر لأول مرة من خلال Galaxy S9 و S9+.

وبالحديث عن الميزات، يبدو أن تقنية المسح الذكي “Intelligent Scan” هي المنافس المباشر لتقنية آبل Face ID، والتي تجمع ما بين تقنية قارئ قزحية العين من سامسونج مع تقنية التعرف على الوجه، مما يحسن بشكل كبير من دقة وأمان عملية المسح حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، وذلك بعد أن كانت الإضاءة تعتبر إحدى النقاط التي عانت منها ميزة فك قفل الجهاز بواسطة الوجه ضمن هواتف Galaxy S8 و Note 8.

ويعتبر من المثير للاهتمام رؤية كيف يمكن حل هذه المشكلة ضمن أحدث الهواتف دون الحاجة إلى أجهزة استشعار جديدة، وتجدر الإشارة إلى أن تقنية المسح الضوئي الذكي لا تحل محل تقنية التعرف على الوجه أو قارئ قزحية العين، بحيث يجري تعطيل إحدى الميزتين في حال كانت الميزة الأخرى قيد الاستخدام، وفي حال صدقت التوقعات فإنه من الواضح أن تقنية المسح الضوئي الذكي ستكون الخيار الأفضل.

كما تكشف المعلومات أن هذه الميزة قادرة على استبدال ميزة المصادقة البيومترية من خلال بصمات الأصابع، ويبدو أن الخيارات الأخرى التي توفرها سامسونج قد تستخدم لفك قفل الجهاز فقط، في حين قد تستخدم تقنية المسح الضوئي الذكي للتحقق من هوية المستخدم ضمن التطبيقات وتسجيل بيانات الدخول إلى المواقع.

وعلى صعيد متصل، فإن سامسونج قد تضيف ميزات جديدة متعلقة بالكاميرا تتمثل بوضعية تصوير جديدة والملصقات ثلاثية الأبعاد، والتي تبدو للوهلة الأولى المنافس المباشر لميزة أنيموجي Animoji لدى آبل، ولكنها قد تكون مشابهة لميزة ملصقات جوجل للواقع الافتراضي المتوفرة على الجيل الثاني من هواتف بيكسل، في حين تسمح وضعية التصوير الجديدة المسماة Tag Shot بوضع علامات على الصور باستخدام بيانات الموقع ومعلومات الطقس.