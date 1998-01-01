5 أسباب تجعل الرجال يتهمون النساء بـ «الجنون»

وكالات / سما /

أحيانًا كثيرة يتهم الرجال النساء بـ”الجنون”، وأن تصرفاتهن غير منطقية، ولكن في الحقيقة هناك فئة من الرجال تتهم المرأة بهذه الصفة لأسباب أخرى في أنفسهم مثل:



– يريدك أن تشكي بنفسك

أول شئ يحدث لكِ حين يتهمك أحد بـ”الجنون”، أن تشكي فيما تقولينه أو تفعلينه، لذلك يقوم الرجال باستخدام هذه الوصف حين يريد أن يتلاعب ويجعل كل اتهاماتك باطلة وأنه مظلوم.



– يريد أن يلاقي اللوم عليكي

حتى حين يعرف أنه مخطئ لا يريد أن يعترف، ولهذا يحاول أن يلقي اللوم عليكِ من خلال اتهامك بالجنان.



– لا يريد أن يتحمل المسئولية

من الأسباب التي تجعل الرجل يتهم المرأة بالجنون هو عندما يرى أن هناك شيئًا خطأ ما في علاقتهما، فيخشى أن يتم تقييم الوضع، وفي الناحية تقع المسئولية عليه، فيبادر باتهام المرأة بالجنان، وأن كل هذه الأزمات نابعة من هذه الصفة.



– محاولة لإسكاتك

من الأسباب التي تجعل الرجل يتهم المرأة بالجنون هو حين يحاول أن يسكتها، لذلك حين يجد الرجل المرأة تبدأ في اتهامه بصفات أو أفعال معينة ويريد أن ينهي هذا النقاش سيرد بالجملة الشهيرة “هذا ليس صحيح ..أنتِ امرأة مجنونة”.



– يريد كل شيء يسير حسب ما يراه

أخيرًا يتهم الرجل المرأة بالجنان حين يرى أنها تحاول أن تقود العلاقة بحسب ما تراه هي وليس كما يحب أو يريد هو، فيبدأ بمحاولة إشعارها بأنها امرأة مجنونة تفسد كل ما حولها.