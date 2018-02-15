التربية تعلن أسماء الطلبة المقبولين لمنح مجلس الوزراء

رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأربعاء، أسماء الطلبة المقبولين لمنح مجلس الوزراء للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة "الإنجاز"؛ للعام 2017.

ودعت الوزارة لزيارة موقعها الإلكتروني www.moehe.gov.ps للاطلاع على أسماء الطلبة المقبولين، ومعرفة كافة التفاصيل والشروط والوثائق المطلوبة لاستكمال هذه المنح، بحيث يسلم الطلبة المعلنة أسماؤهم الوزارة؛ باقي الوثائق المطلوبة عن الفصل الدراسي الأول 2017-2018.

وأوضحت الوزارة أن تسليم الوثائق يبدأ اعتباراً من اليوم الأربعاء وحتى يوم الخميس 15/2/2018، وذلك بمقر الوزارة بحي الماصيون برام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل؛ فيما تقدم طلبات طلبة قطاع غزة في دائرة التعليم المستمر التابعة لجامعة الأزهر ومقرها مقابل الجامعة.

كما أعلنت الوزارة عن البدء باستلام معاملات هذه المنح للفصل الدراسي الثاني في حال استوفى الطلبة الشروط، على ألا يقل تقدير الطالب عن جيد، وألا يرسب في أي مادة خلال الفصل الدراسي الأول.