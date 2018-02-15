جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التربية تعلن أسماء الطلبة المقبولين لمنح مجلس الوزراء

الأربعاء 31 يناير 2018 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
التربية تعلن أسماء الطلبة المقبولين لمنح مجلس الوزراء



رام الله / سما /

 أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأربعاء، أسماء الطلبة المقبولين لمنح مجلس الوزراء للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة "الإنجاز"؛ للعام 2017.

ودعت الوزارة لزيارة موقعها الإلكتروني www.moehe.gov.ps للاطلاع على أسماء الطلبة المقبولين، ومعرفة كافة التفاصيل والشروط والوثائق المطلوبة لاستكمال هذه المنح، بحيث يسلم الطلبة المعلنة أسماؤهم الوزارة؛ باقي الوثائق المطلوبة عن الفصل الدراسي الأول 2017-2018.

وأوضحت الوزارة أن تسليم الوثائق يبدأ اعتباراً من اليوم الأربعاء وحتى يوم الخميس 15/2/2018، وذلك بمقر الوزارة بحي الماصيون برام الله أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل؛ فيما تقدم طلبات طلبة قطاع غزة في دائرة التعليم المستمر التابعة لجامعة الأزهر ومقرها مقابل الجامعة.

كما أعلنت الوزارة عن البدء باستلام معاملات هذه المنح للفصل الدراسي الثاني في حال استوفى الطلبة الشروط، على ألا يقل تقدير الطالب عن جيد، وألا يرسب في أي مادة خلال الفصل الدراسي الأول.

أخبار ذات صلة

شرطة غزة - ارشيف

بالاسماء ...داخلية غزة تعلن أسماء المقبولين بوظيفة الأفراد

اوقاف غزة تعلن أسماء الحجاج المقبولين للحج هذا العام 2017م

بالاسماء ..اوقاف غزة تعلن أسماء الحجاج المقبولين للحج هذا العام 2017م

حماس تعلن نتائج انتخابات مكتبها السياسي

كشفت أسماء 8 من أعضائها ..حماس تعلن نتائج انتخابات مكتبها السياسي

صبري صيدم

وزارة التربية والتعليم العالي تعلن رسمياً عن تعليق كافة اتصالاتها مع الأونروا

سجن - ارشيفية

صور و أسماء.. داخلية غزة تفرج عن 5 موقوفين ضمن تفاهمات المصالحة

توضيحية

حراك قوي داخل الحركة بغزة... أسماء المرشحين لمركزية فتح من قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

وزير الصحّة يقرر اعادة 550 من الموظفين القدامى في غزة

أبو عيطة: مستعد للتنازل عن استحقاقي الوظيفي من أجل إتمام المصالحة

لجذب الاستثمارات لغزة.. وزير اسرائيلي سيجتمع مع مسؤولين فلسطينيين وامريكيين في بروكسل

ميلادينوف: غزة باتت على شفير انهيار كامل و مفتاح انقاذها هو اعادة حكومة الوفاق

صور وفيديو.. الوليد بن طلال يستأنف عمله في "المملكة القابضة" ويزور "الأمير النائم"

مصر: مقتل 7 أشخاص بسقوط مصعد في مستشفى

الأونروا تطلق مناشدة لدعم عاجل بـ 800 مليون دولار

الأخبار الرئيسية

عاهل الاردن

عاهل الاردن: وصلتنا رسائل “القدس مقابل التخفيف الاقتصادي بمعنى "‘امشوا معنا في موضوع القدس واحنا بنخفف عليكم”

غرينبلات

في تناقض مع تصريحات رئيسه.. غرينبلات: اعلان ترامب لا يرسم حدود سيادة إسرائيل في القدس

غزة - ارشيفية

تشمل محطتين لتوليد الكهرباء و التحلية .. خطة للاحتلال لإعادة "إعمار غزة" بتمويل دولي

ترامب

ترامب: اعترافنا بالقدس حق سيادي امريكي و مساعداتنا ستذهب للاصدقاء فقط

ترامب

خطوات جديدة.. ترامب سيوقف دعم الاونروا بالكامل وسيمس بحق العودة للضغط على الفلسطينيين

الاتصالات الفلسطينية