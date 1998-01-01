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وزارة النقل والمواصلات تنظم ورشة عمل حول مشكلة دوار بني سهيلا

الأربعاء 31 يناير 2018 01:14 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

نظمت وزارة النقل والمواصلات ورشة عمل حول دوار بني سهيلا والتوسع الجاري داخل الدوار بحضور ممثلين عن بلدية بني سهيلا و شرطة المرور والجامعة الإسلامية ممثلة في د. يحيى السراج.

وتمحور النقاش حول القضايا المتعلقة بالدوار خصوصاً مع التطوير والتوسعة الحالية له والطرق المتفرعة منه على شارع صلاح الدين ، ومشاكل الازدحام المروري داخل الدوار وإعاقة حركة السير وإيجاد البدائل المناسبة لحل هذه الإشكالية .

واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة للقيام بزيارة ميدانية والخروج بالتوصيات المناسبة من أجل مصلحة المواطنين وضماناً لسلامتهم

#وزارة النقل والمواصلات #بني سهيلا

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