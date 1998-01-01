وزارة العمل والجمعية الخيرية الإسلامية توقعان مذكرة لإنشاء معهد مراكز تدريب

غزة / سما /

وقع وزير العمل مأمون أبو شهلا، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع الجمعية الخيرية الإسلامية التي مثلها عطا برهوم، بهدف إنشاء وتأسيس معهد مراكز تدريب مهني للتخصصات التقنية، في إطار التعاون المشترك بين الطرفين.

وأشار أبو شهلا إلى أن الوزارة تعتبر خط الدفاع الأمامي في مواجهة آفتي الفقر والبطالة، وضرورة وضع الحلول والخطط في مواجهة هذه المشاكل في ظل الارتفاعات الملحوظة في معدلات الفقر والبطالة في الأراضي الفلسطينية، لافتا إلى أن أغلب المنشآت والمؤسسات العاملة في فلسطين تشغل 20 عاملا كحد أعلى، وتعتبر الغالبية منها منشآت عائلية، ولا يتوفر لدينا المنشآت الكبيرة التي تشغل عمالة بأعداد كبيرة.

وأكد ضرورة أن تتلاءم مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، منوها إلى أن 80% من خريجي الجامعات الفلسطينية من أصحاب الشهادات الإنسانية التي يصعب توفير فرص عمل لهم في سوق العمل الفلسطينية.

وأوضح أبو شهلا أن الوزارة تسعى إلى إنشاء معاهد تقنية ذات تخصصات نوعية تتلاءم مع متطلبات سوق العمل، إضافة إلى تدريب الخريجين الشباب من أجل إعادة صياغة تخصصاتهم لتتوافق واحتياجات السوق للتخفيف من معدلات البطالة في أوساطهم.