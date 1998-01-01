جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

طرد حزان من احتفال بالكنيست بعد أن طالب بالاعتذار من نتنياهو

الأربعاء 31 يناير 2018 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
طرد حزان من احتفال بالكنيست بعد أن طالب بالاعتذار من نتنياهو



القدس المحتلة / سما /

 طردت قوات الأمن في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، العضو عن حزب الليكود أورن حزان من احتفال أقيم بحضور كافة أعضاء الكنيست بمناسبة تأسيسه منذ 69 عاما.

وبحسب وسائل إعلام عبرية مختلفة، فإن طرد حزان تم بطلب من رئيس الكنيست بولي إدلشتاين بعد أن طلب حزان من إدلشتاين الاعتذار لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب تصريحات أطلقها ضده في جلسة مغلقة مؤخرًا.

وكانت إذاعة كان العبرية نشرت تسجيلات صوتية لإدلشتاين وهو عضو في الليكود أيضًا يهاجم فيها نتنياهو خلال جلسة مغلقة، بسبب سياساته داخل الحزب وكذلك في الحكومة.

#حزان #طرد #الكنيست

أخبار ذات صلة

د. رمضان شلح

حماس : نتفق مع شلح و فتح تطالبه بالاعتذار

حزان - ارشيف

أبو مرزوق لـ "حزان": لدى المقاومة ما سيعيد تفكيركم بشأن تكرار "بلطجتكم " على اهالي الاسرى

دحلان - ارشيف

دحلان: تهجم "حزان" على أمهاتنا هو اعتداء جديد على "مقدس فلسطيني"

محمود الزهار

من هي الدول التى طالب الزهار بإعادة ترتيب العلاقات معها؟

الرئيسان التركيوالفلسطيني

مبادرة تركية لانهاء الانقسام والرئيس طالب اردوغان بالضغط على حماس

الرئيس عباس وولي العهد السعودي

التايمز :ولي العهد السعودي طالب الرئيس بقبول أي عرض يطرحه ترامب أو يستقيل

الأكثر قراءة اليوم

وزير الصحّة يقرر اعادة 550 من الموظفين القدامى في غزة

أبو عيطة: مستعد للتنازل عن استحقاقي الوظيفي من أجل إتمام المصالحة

لجذب الاستثمارات لغزة.. وزير اسرائيلي سيجتمع مع مسؤولين فلسطينيين وامريكيين في بروكسل

ميلادينوف: غزة باتت على شفير انهيار كامل و مفتاح انقاذها هو اعادة حكومة الوفاق

صور وفيديو.. الوليد بن طلال يستأنف عمله في "المملكة القابضة" ويزور "الأمير النائم"

مصر: مقتل 7 أشخاص بسقوط مصعد في مستشفى

الأونروا تطلق مناشدة لدعم عاجل بـ 800 مليون دولار

الأخبار الرئيسية

عاهل الاردن

عاهل الاردن: وصلتنا رسائل “القدس مقابل التخفيف الاقتصادي بمعنى "‘امشوا معنا في موضوع القدس واحنا بنخفف عليكم”

غرينبلات

في تناقض مع تصريحات رئيسه.. غرينبلات: اعلان ترامب لا يرسم حدود سيادة إسرائيل في القدس

غزة - ارشيفية

تشمل محطتين لتوليد الكهرباء و التحلية .. خطة للاحتلال لإعادة "إعمار غزة" بتمويل دولي

ترامب

ترامب: اعترافنا بالقدس حق سيادي امريكي و مساعداتنا ستذهب للاصدقاء فقط

ترامب

خطوات جديدة.. ترامب سيوقف دعم الاونروا بالكامل وسيمس بحق العودة للضغط على الفلسطينيين

الاتصالات الفلسطينية