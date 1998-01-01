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وزير الزراعة الامريكي اختبأ في ملجأ سرّي وقت خطاب ترامب أمام الكونغرس!!

الأربعاء 31 يناير 2018 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الزراعة الامريكي اختبأ في ملجأ سرّي وقت خطاب ترامب أمام الكونغرس!!



واشنطن / وكالات /

كشف متحدث باسم البيت الأبيض، أنه تمت تخبئة وزير الزراعة، سونى بورديو، كونه بديلا للرئيس في حال وقوع كارثة خلال خطاب دونالد ترامب أمام الكونغرس .

وعملا بتقليد سار المفعول منذ أيام الحرب الباردة،حمت الاستخبارات بديل ترامب في مكان سرّي جدا، أثناء إلقاء الأخير خطابه حول وضع البلاد أمام الكونغرس بمجلسيه مساء يوم الثلاثاء بتوقيت واشنطن.

ومن التقاليد التي بدأت الولايات المتحدة ممارستها في سنوات الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي، وما زالت سارية المفعول رغم انتهاء هذه الحرب منذ أكثر من 27 سنة، تتم تخبئة واحد من أعضاء مجلس الوزراء الأمريكي وعدة أعضاء من الكونغرس في ملجأ سرّي بعيد عن مقر الكابيتول، عندما يلقي فيه رئيس البلاد رسالته عن حال الاتحاد، بحضور بقية القيادة الأمريكية، بما في ذلك أعضاء مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، ومجلس الوزراء، ونائب الرئيس.

وعادة ما يكون الملجأ السرّي الذي تتم فيه تخبئة "الناجين" بعيدا عن مبنى الكابيتول والمقرات الحكومية المعروفة.

ويتمتع العضو الغائب من مجلس الوزراء، الذي يطلق عليه عادة اسم "الناجي"، بالاستماع إلى كلمة الرئيس من ملجأ لا يكشف عن مكانه، محمي برجال سرييّن من الاستخبارات الأمريكية.

#ترامب #خطاب #وزير الزراعة الامريكي

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