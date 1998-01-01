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حمدونة : جامعات وخبراء اسرائيليون يهتمون بدراسة الحركة الفلسطينية الأسيرة

الأربعاء 31 يناير 2018 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

قال مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة اليوم الأربعاء أن الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في السجون الاسرائيلية أكثر اهتماماً لدى الباحثين على المستوى الفلسطينى والعربى والإسرائيلي على مستوى حركات التحرر العالمية وحركتها الأسيرة في السجون .

وأوضح د. حمدونة أن عدد كبير من الكتاب والباحثين الاسرائيليين أولوا اهتمام كبير لدراسة أوضاع الحركة الفلسطينية الأسيرة في الفترة الأخيرة ، بهدف دراستها على مستوى التأثر والتأثير بالواقع السياسى المحيط  ، والتعرف على الواقع التنظيمى والتعليمى والثقافى وأساليب النضال وكان تركيز كبير بدراسة ظاهرة الاضرابات المفتوحة عن الطعام .

وأشار د. حمدونة لعدد من الأبحاث العبرية الأخيرة عن الحركة الفلسطينية الأسيرة في السجون الاسرائيلية مثل " الأسرى الأمنيين في السجون الاسرائيلية " للباحث " ينيف رونين " ، وتأثير الأسرى المحررين على المجتمع الفلسطينى ، للباحثين " ايتمار ماركوس ويعارى بيرون " ، و" الأسرى الفلسطينيين سياسيين أم أمنيين لمركز جبهة اليسار " ، و" تطور الحركة الفلسطينية الأسيرة ،  للدكتور ليلخ أساف " ، و" العلاقة بين الأسرى الفلسطينيين في السجون والمجتمع الفلسطينى وتأثير هذه العلاقة على الأمن القومى الاسرائيلى ، للباحث ايلى جولدفرج " ، و" تأثير الاضراب المفتوح عن الطعام على الأسرى الفلسطينيين، للباحثين أودى ديكل وأوريت بارلوف " ، و" الأسرى السياسيين لنوعام روتيم " ، و" مكتبة الأسرى في السجون، للباحثة نعمة ماى ، وبحث " الأسرى والأمن القومى الاسرائيلى ، للباحثة الدكتورة ايلانا جولدبرج" ، و" التعليم في السجون الاسرائيلية لمركز البحوث الخاص بالشرق الأوسط " ، وعشرات الأبحاث العبرية الخاصة بقضايا الأسرى .

#جامعات #الحركة الاسيرة

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