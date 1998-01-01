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تطبيق يكافئ ممارسي الرياضة بجوائز قيمة

الأربعاء 31 يناير 2018 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تطبيق يكافئ ممارسي الرياضة بجوائز قيمة



وكالات / سما /

ابتكر نطبيق يدعى "سويت كوين" طريقة جديدة لتحفيز المستخدمين على ممارسة الرياضة، بمكافئتهم بجوائز قيمة عند إكمال عدد من التمرينات.

وأشار موقع "ماشبل" إلى طريقة عمل التطبيق الجديد، وهو عن طريق متابعة عدد الخطوات التي يقوم بها المستخدم من خلال هاتفه الذكي.

ويوزع التطبيق عملات رقمية باسم "سويت كوين" على المستخدمين، عند إكمالهم لعدد من الخطوات، ابتداء بألف خطوة، وهو "إنجاز" سيمنح المستخدم عملته الأولى.

وتضم الجوائز جهاز تلفزيون أو تذكرة طيران بقيمة ألف دولار، يستطيع المستخدم الحصول عليها باستخدام عملات "سويت كوين"، التي تتجمع عند إكمال عدد من خطوات المشي اليومية.

وتكلف بعض الجوائز القيمة 20 ألف "سويت كوين"، مما يعني أن على المستخدم المشي 10 آلاف خطوة يوميا، لمدة أعوام للحصول عليها.

وتعني كلمة "سويت كوين" كلمة "عملة العرق"، والتي تعبر عن فكرة التطبيق، التي تكافئ الجهد المبذول بالعملة الرقمية.

#تطبيق #جوائز

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