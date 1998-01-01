فيديو.. القبض على قاتل الأردنية سارة زغلول في أمريكا

غرائب و عجائب

ألقت السلطات الأمريكية القبض على شخص، يشتبه في أنه قاتل عارضة الأزياء الأردنية سارة زغلول، في ولاية أريغون الأمريكية.

وقالت الشرطة الأمريكية إنها قبضت على المتهم، بعد ساعات من العثور على جثة سارة المقطعة، بحسب صحيفة "هايفي".

وتبين أن المشتبه به يدعى جيرمي جونستون، ويبلغ من العمر 35 عاما، وتمت إدانته عام 2015 بتهمة ترويج المخدرات وحمل سلاح بشكل غير قانوني، ونشرت السلطات الأمريكية صورة له، اليوم الثلاثاء.

وأضافت الشرطة أن المتهم له ملف جنائي كبير، وما يؤكد إمكانية ارتكابه للجرم هو وجود شاهد عيان وزوجته، سمعاه يستغيث ليلة الخميس الماضي ويطلب النجدة والمساعدة في منحدر خلف منزلهما ووسط طقس ممطر وعتمة كانت شديدة.

وبعدما اتصل الشاهدان بالشرطة اختفى أثر المشتبه به، وتعقبته الشرطة حتى اعتقلته، ومع ذلك فلم يوجه عناصر الشرطة أي تهمة له، وهو لا يزال في مستشفى يعالجونه من محاولة الانتحار.

وأوضحت الشرطة أن المتهم عقب تنفيذ جريمته قطع جثة سارة، وقام بوضعها في حقيبتين داخل صندوق سيارة ركنها بجانب بيت والدته، الذي يبعد نصف ميل عن بيت عائلة الفتاة المقتولة، التي تبلغ من العمر 28 عاما، وهي أم لطفل عمره 5 سنوات.