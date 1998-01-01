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فيسبوك يحظر إعلانات "البتكوين"

الأربعاء 31 يناير 2018 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيسبوك يحظر إعلانات "البتكوين"



وكالات / سما /

وجه موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي ضربة قوية لعملة "البتكوين"، حيث أعلن منع بث كل الإعلانات المرتبطة بالعملات الرقمية، وفق ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست".

وقالت شركة فيسبوك، الثلاثاء، إنه لن يتم عرض المنتجات الإعلانية "التي ترتبط في كثير من الأحيان بممارسات ترويجية مضللة وخادعة"، مضيفا "وعلى وجه التحديد العملات الرقمية التي تستخدم أسالبب مغرضة لجذب مستثمرين جدد".

وأوضح روب ليثرن، مدير إدارة المنتجات في فيسبوك "نريد أن يواصل الناس اكتشاف المنتجات والخدمات الجديدة والتعرف عليها من خلال إعلانات فيسبوك دون الخوف من الحيل أو الخداع".

ويأتي الإعلان بعد أسابيع من اعتراف مؤسس الموقع مارك زوكربيرغ بقوة العملات الرقمية.

وقال على حسابه الرسمي بفيسبوك "هذه العملات جاءت بوسائل تجعل من الصعب على الأنظمة المركزية السيطرة عليها"، مضيفا "أنا مهتم بالتعمق ودراسة الجوانب الإيجابية والسلبية لهذه العملات، وكيفية استخدامها والاعتماد عليها في خدماتنا".

#فيسبوك #البتكوين

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