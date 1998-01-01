مستوطنون يقتلعون 100 شجرة زيتون شرق سلفيت

سلفيت / سما /

اقتلع عدد من المستوطنين المتطرفين صباح اليوم أكثر من مئة شجرة زيتون مثمرة من أراضي قرية ياسوف شرق سلفيت .

وقال غسان دغلس مسئول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، ان مستوطنين من مستوطنه"رحاليم" اقتلعو ١٠٠شجره زيتون من أراضي ياسوف في منطقه "العشارات" جنوب القرية.

وأضاف أن الأشجار تعود ملكيتها للمواطن محمد صالح جازي من القرية الواقعة قرب حاجز زعترة.

بدوره افاد الباحث في شؤون الاستيطان خالد معالي ان مستوطنة "رحاليم" هي المستوطنة رقم ال 25 في محافظة سلفيت، وانها انشئت حديثا، وتتوسط محافظات:رام الله ونابلس وسلفيت، وغالبية الاراضي التي اقيمت عليها تتبع لياسوف.