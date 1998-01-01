سكان مدينة تيكا التركية يهددون بتصعيد احتجاجاتهم لتقاعس الجهات المختصة بحل مشكلة الكهرباء غزة

غزة/ عبد الهادي مسلم/

تتفاقم معاناة الأسر الذين تسلموا شققا سكنية في مدينة تيكا التركية في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة من مشكلة عدم إيصالها بالتيار الكهربائي من الشبكة الرئيسية لشهر الثاني على التوالي.

وهدد السكان الذين اغلبهم من الأسر الفقيرة بتصعيد احتجاجاتهم في الأيام القادمة في حالة عدم حل المشكلة من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان وشركة توزيع الكهرباء وتداول مغردون على صفحات التواصل الاجتماعي صورا لسكان وهم يتجمعون حول ماتور كهرباء صغير من أجل شحن جولاتهم في فناء المدينة وسط حالة من الغضب .

وارجع المواطنين تفاقم المشكلة إلى عدم إيفاء المقاول بالمواصفات في تمديد شبكة الكهرباء حسب الاتفاق مع وزارة الاشغال والذي أدى إلى عدم موافقة شركة الكهرباء وبلدية جحر الديك عن إمداد المدينة بالتيار إلى حين الالتزام بالمواصفات واصلاح الأخطاء.

وارجعوا الأمر الذي حذا بالسكان إلى الاعتصام أمام مقر وزارة الاشغال، معربين عن غضبهم واستنكارهم لعدم قيام وزارة الاشغال بدورها في حل المشكلة وتسوية الأمر مع المقاول والضغط على البلدية وشركة الكهرباء من أجل هذا الهدف.

وكانت وزارة الاشغال العامة والاسكان وعدت بالعمل على حل المشكلة من خلال إلزام المقاول بعمل كل ما هو مطلوب منه وحسب المواصفات التي وقع عليها للفوز بالعطاء وكذلك التواصل مع البلديات المعنية وشركة الكهرباء لتسوية الموضوع. وكان وزير الاشغال العامة والاسكان د مفيد محمد الحساينة قد سلم 320 شقة سكنية للفقراء والحالات الاجتماعية واصحاب المنازل المدمرة في منطقة جحر الديك وسط القطاع قبل شهرين والتي هي بتمويل تركي