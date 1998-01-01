الصحة: توقف المولدات الكهربائية في 7 مراكز صحية بغزة بسبب نفاذ الوقود

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الاربعاء، توقف عدد جديد من المولدات الكهربائية الخاصة بالمراكز الصحة في قطاع غزة بسبب نفاذ الوقود اللازم لتشغيلها.

وقال المتحدث باسم الوزارة د. أشرف القدرة:" إن ازمة الوقود الخانقة التي تعاني منها وزارة الصحة في غزة تسببت بتوقف المولدات الكهربائية في 7 مراكز صحية في القطاع، وهي مركز الصوراني و القومسيون الطبي و المؤسسة الطبية و ادارة صحة غزة و مركز عبسان الكبيرة و العطاطرة و المعاقين حركيا".

وأشار القدرة الى توقف المولد الكهربائي في مستشفى بيت حانون لليوم الثالث على التوالي. مؤكدا تؤثر كافة خدمات المستشفى التي يحتاجها 55 الف نسمة جراء ذلك.

وأكد أن الخدمات الصحية بغزة في انحسار مستمر بعد توقف عدد منها في مستشفى بيت حانون و مستشفى الدرة للاطفال و تحويل مرضاها للمستشفيات الاخرى بسبب الأزمة. منوها الى أن "بضع ساعات تفصلنا عن توقف المولد الكهربائي في مستشفى الطب النفسي".

وبين القدرة أن لجنة ادارة الازمة في وزارة الصحة أكدت ان الوضع الصحي في قطاع غزة دخل مرحلة غير مسبوقة جراء ازمة الوقود وطالبت الجهات المانحة بالتدخل الفوري لانهائها، كما طالبت شركة توزيع الكهرباء بعمل معالجات عاجلة لتوفير الكهرباء للمستشفيات على مدار الساعة.