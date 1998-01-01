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وزير الخارجية الألماني يزور إسرائيل بعد تسعة أشهر من رفض نتنياهو لقاءه

الأربعاء 31 يناير 2018 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الألماني يزور إسرائيل بعد تسعة أشهر من رفض نتنياهو لقاءه



القدس المحتلة / سما /

 يعود وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل إلى إسرائيل الأربعاء بعد تسعة أشهر من إلغاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا معه بسبب لقائه مع جماعة معارضة لاحتلال الأراضي الفلسطينية.

وأصر غابريل خلال زيارته لإسرائيل في نيسان/ أبريل الماضي على لقاء منظمات غير حكومية، من بينها منظمة تجمع شهادات الجنود الإسرائيليين حول أنشطتهم في الأراضي المحتلة، وأحيانا أعمال إجرامية مزعومة.

ورد نتنياهو وقتها بإلغاء لقائه مع الوزير الألماني، قائلا إنه لن يستضيف أي شخص يلتقي مجموعة “تشوه” الجنود الإسرائيليين.

ومن المقرر أن يجتمع غابريل مع نتنياهو لإجراء محادثات، ويلقي خطابا في مؤتمر أمني في تل أبيب، كما سيتوجه إلى رام الله للاجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

جدير بالذكر أن غابريل لديه تاريخ من التصريحات الحساسة بشأن إسرائيل، بعد أن أشار إليها من قبل بأنها “نظام فصل عنصري”.

وظلت العلاقات الألمانية الإسرائيلية مجمدة بعد هذه التصريحات، خاصة في ضوء قرار برلين تأجيل المشاورات الثنائية بسبب قانون أقره الكنيست يقنن المستوطنات بأثر رجعي

#وزير الخارجية الألماني #زيارة #إسرائيل

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