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نيمار يوضح ما يريد فعله قبل الانتقال إلى ريال مدريد

الأربعاء 31 يناير 2018 10:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيمار يوضح ما يريد فعله قبل الانتقال إلى ريال مدريد



وكالات / سما /

كشفت صحيفة “دون بالون” الإسبانية في الأونة الأخيرة، عن الحديث الذي دار بين النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ومواطنه مارسيلو دا سيلفا مدافع نادي ريال مدريد، والذي وضح فيه هداف الفريق الباريسي ما يريد فعله قبل الانتقال إلى الفريق الأبيض.

وخرجت الكثير من الشائعات في الفترة الماضية، تشير إلى رغبة نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، في التعاقد مع الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا البالغ من العمر 25 عاماً، من نادي باريس سان سان جيرمان الفرنسي في الصيف المقبل.

وأشارات الصحيفة الشهيرة عبر موقعها الألكتروني الرسمي، إلى أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب النادي الكاتالوني برشلونة السابق، تحدث مع مارسيلو دا سيلفا زميله في المنتخب، وأشار إليه أن كل ما يريده الأن قيادة فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي للتأهل إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على حساب نادي ريال مدريد الإسباني.

جدير بالذكر أن قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2017/2018، أسفرت عن وقوع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في مواجهة نظيره الإسباني ريال مدريد، وسيقام المباراتين يومي 14 فبراير و6 مارس.

#نيمار #ريال مدريد #باريس سان جيرمان

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