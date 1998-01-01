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جوارديولا المدرب الأكثر انفاقاً في الصفقات أخر موسمين

الأربعاء 31 يناير 2018 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا المدرب الأكثر انفاقاً في الصفقات أخر موسمين



وكالات / سما /

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية في الأونة الأخيرة، عن أن المدرب الكاتالوني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أكثر المدربين انفاقاً في الصفقات أخر موسمين، بعد التعاقد مع المدافع إيميريك لابورت.

وأعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أمس الثلاثاء، عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن التعاقد مع المدافع الفرنسي إيميريك لابورت من النادي الإسباني أتلتيك بيلباو، بعد دفع قيمة الشرط الجزائي والمقدرة بـ65 مليون يورو.

وأشارات الصحيفة الشهيرة عبر موقعها الألكتروني الرسمي، إلى أن بيب جوارديولا أنفق حتى الأن مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي 557 مليون يورو منذ وصوله في صيف 2016، وقد يصل هذا الرقم إلى 582 مليون في حالة التعاقد مع الجزائري رياض محرز من ليستر سيتي والذي يقترب بشدة.

وقالت أن بيب جوارديولا أنفق حتى الأن 557 مليون يورو منذ وصوله إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في صيف 2016، وذلك بعد التعاقد مع جون ستونز مقابل 55.6 مليون، وليروي سانيه 50 مليون، وجابرييل جيسوس 32 مليون، وإلكاي جوندوجان 27 مليون، كلاوديو برافو 18 مليون، ومانويل نوليتو 18 مليون وذلك في الموسم الماضي، قبل أن يضم هذا الموسم بيرناردو سيلفا، وبيناجمين ميندي، وإيميريك لابورت، وكايل ووكر، والحارس البرازيلي إيدرسون، ودانيلو.

وأوضحت أن نادي برشلونة الإسباني، يأتي في المرتبة الثانية كأكثر فريق انفاقاً للأموال في الصفقات منذ صيف 2016 وحتى الأن بـ447 مليون يورو، والفريق الثالث هو باريس سان جيرمان الفرنسي الذي صرف 377 مليون دون أضافة سعر كيليان مبابي في حالة الشراء النهائي.

#جوارديولا #صفقات

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