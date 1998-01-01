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حماس: إعادة فرض الضرائب على غزة قرار كيدي مسيس

الأربعاء 31 يناير 2018 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: إعادة فرض الضرائب على غزة قرار كيدي مسيس



غزة / سما /

انتقدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، قرار السلطة الفلسطينية القاضي بإعادة فرض الضرائب على قطاع غزة.

واعتبر فوزي برهوم المتحدث باسم حركة "حماس"، قرار السلطة إعادة فرض الضرائب على  غزة رغم الظروف الكارثية لسكانها المحاصرين بعد أن كانت قد  ألغتها أثناء  حكم حماس للقطاع دليل على أن كل هذه القرارات  كيدية مسيسة هدفها  تقويض عوامل صمود هذا الشعب.

وكانت وزارة المالية في رام الله قد أعلنت عن إصدار الرئيس محمود عباس مرسوم رئاسي بفرض ضريبة القيمة المضافة على قطاع غزة ابتداء من الأول من الشهر الجاري.

#حماس #الضرائب #الرئيس

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