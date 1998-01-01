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برشلونة يرغب بضم عملاق بايرن ميونخ

الأربعاء 31 يناير 2018 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يرغب بضم عملاق بايرن ميونخ



وكالات / سما /

كشفت صحيفة “أس” الإسبانية اليوم الأربعاء، عن اهتمام النادي الكاتالوني برشلونة، بالتعاقد مع المدافع النمساوي دافيد ألابا لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان الدولي النمساوي دافيد ألأابا البالغ من العمر 25 عاماً، قريباً للغاية من الانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني في صيف 2016، ولكن قرر اللاعب البقاء مع نادي بايرن ميونخ الألماني وتجديد عقده حتى عام 2021.

وقالت الصيحفة الشهيرة عبر موقعها الألكتروني الرسمي، أن الهدف الرئيسي للنادي الكاتالوني برشلونة في الانتقالات الصيفية المقبلة، التعاقد مع المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان هداف نادي العاصمة الإسبانية الصغير أتلتيكو مدريد، ولكن ذلك لم يمنعم من محاولة ضم الظهير الأيسر النمساوي دافيد ألابا من بايرن ميونخ الألماني.

وأشارات إلى أن على الرغم من أنهم سعداء للغاية من الظهير الأيسر الفرنسي لوكاس دين، ولكن عين برشلونة أيضاً على المدافغ النمساوي دافيد ألابا، الذي يتابع اهتمام النادي الكاتالوني لضمه.

جدير بالذكر أن صفقة المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، قد تكلف النادي الكاتالوني برشلونة ما يقرب من 100 مليون يورو، وهو ما يعني صعوبة صفقة دافيد ألابا في صيف 2018.

#برشلونة #بايرن ميونخ

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