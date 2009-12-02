بسبب تهديدات حزب الله .. الخوف يخيم على سكان كريات شمونا

القدس المحتلة / سما /

أعرب الكثير من سكان مدينة كريات شمونا القريبة من الحدود الشمالية عن غضبهم الكبير من بلدية المدينة بسبب عرقلتها لأعمال بناء الغرف المحصنة الآمنة في المباني السكنية في المدينة.

وقد تجددت هذه الانتقادات في الآونة الأخيرة نظرا لتزايد الخوف والقلق اللذان يخيمان على سكان المدينة في أعقاب تهديدات حزب الله الأخيرة، إضافة إلى التوتر الأمني الذي شهدته الفترة الأخيرة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية في ظل تبادل كلا الجانبين "إسرائيل" وحزب الله التهديدات فيما بينهما.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه يطلق على مدينة كريات شمونا اسم "عاصمة صواريخ الكتيوشا" وذلك بسبب أعداد صواريخ الكتيوشا الكثيرة التي أطلقها حزب الله على المدينة، حيث وصل عدد صواريخ الكتيوشا التي سقطت على المدينة منذ سنوات الستينات حتى الآن إلى 5000 صاروخ، ناهيك عن تحذيرات المنظومة الأمنية الإسرائيلية من أن أعداد الصواريخ التي ستسقط على المدينة في أي معركة مستقبلية مع حزب الله ستصل إلى 1600 صاروخ.