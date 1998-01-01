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السفير الأمريكي السابق في اسرائيل: تصريح ترامب قد يكون المسمار الأخير بنعش المفاوضات

الأربعاء 31 يناير 2018 07:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السفير الأمريكي السابق في اسرائيل: تصريح ترامب قد يكون المسمار الأخير بنعش المفاوضات



القدس المحتلة / سما /

أكد السفير الأمريكي السابق في اسرائيل دان شبيرو أنه حديث ترامب عن إزالة القدس من على طاولة المفاوضات هي أقوال غير دقيقة، وأوضح أنه بذلك قد يكون الرئيس الامريكي قد دكّ المسمار الأخير في نعش المفاوضات ونسف بهذا التصريح أي مفاوضات مستقبلية.

وقال السفير دان شبيرو في حديث لمراسل i24NEWS خلال مؤتمر الأمن القومي في اسرائيل: "أعتقد أن لغة الرئيس ترامب عندما يتحدث عن إزالة القدس من طاولة المفاوضات غير دقيقة بشكل كبير، فنحن لا نعرف حقا ما الذي يعنيه؛ وإذا كان يعني أنه لا يوجد شيء للتفاوض عليه، وبما أن الفلسطينيون ليس لديهم أمل في تحقيق بعض مطالبهم، بما في ذلك عاصمة دولتهم في أجزاء من القدس الشرقية، فإن ذلك سيكون مسمار الموت لأي مفاوضات محتملة في المستقبل، ولن يتمكن أي زعيم فلسطيني في المستقبل من التفاوض بتلك الشروط".

ووفقا لشبيرو فقد عبّر عدد من المسؤولين في إدارة ترامب أن ما كان يعنيه الرئيس الامريكي بتصريحه هو أنه أزال المفاوضات حول ادعاء اسرائيل بأن القدس هي عاصمتها من على الطاولة، بالاضافة الى مسألة نقل السفارة الى القدس الغربية، والتي اعتبرها شبيرو أنها "امور يُعقل أن تُزال من على الطاولة"!

وأوضح شبيرو أنه كان من المفضل لو أنه نظر الى الأمور بالمنظور الاوسع الاستراتيجي الهادف الى مساعدة الطرفين على رؤية ما يمكن تحقيقه.

كما انتقد شبيرو القيادة الفلسطينية وقرارها بقطع العلاقات مع إدارة ترامب لحين تراجع الرئيس الأمريكي عن قراره إزاء القدس، معتبرا أنها "خطوة خاطئة"، كما وصفها.

وقال السفير الأمريكي السابق الى إسرائيل: "أعتقد أن قطع الاتصالات مع الولايات المتحدة، خطوة خاطئة ولا مفر أمام السلطة إلا استعادة العلاقات؛ لأنه لا يوجد في الحقيقة شريك آخر غير الولايات المتحدة لتنفيذ هذا النوع من مفاوضات السلام؛ وأعتقد أن خطاب الرئيس عباس الرهيب جدا قبل أسبوعين ربما يشير إلى نهايته الشخصية في كونه جزءا في مفاوضات حل الدولتين. ولكنني آمل كثيرا أن يجد القادة الفلسطينيون الآخرون طريقهم للتعامل مع الولايات المتحدة".

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