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مصر: مقتل 7 أشخاص بسقوط مصعد في مستشفى

الأربعاء 31 يناير 2018 07:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: مقتل 7 أشخاص بسقوط مصعد في مستشفى



القاهرة / وكالات /

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون بسقوط مصعد بمبنى الجراحة في مستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية، شمالي القاهرة، بحسبما أفادت وسائل إعلام مصرية مساء الثلاثاء.

وأفاد موقع "اليوم السابع" المصري أن الحمولة الزائدة وتهالك المصعد كانا سبب الحادثة.

وأشار الموقع المصري إلى أن قوات الأمن فرضت طوقا أمنيا بسبب حالة الغضب بين المواطنين.

وقالت صحيفة الأهرام المصرية إن حالة من الغضب سادت بين أهالي القليوبية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب سقوط المصعد.

وتداول نشطاء صورا للمصعد بعد سقوطه، معربين عن استيائهم من عدم تجديده، والاهتمام بصيانته، نظرا لحالته السيئة، والتي تسببت في كارثة.

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