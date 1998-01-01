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بسبب قانون مقاطعة المستوطنات: نتنياهو يأمر باستدعاء السفيرة الأيرلندية

الثلاثاء 30 يناير 2018 09:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب قانون مقاطعة المستوطنات: نتنياهو يأمر باستدعاء السفيرة الأيرلندية



القدس المحتلة / سما /

أمر بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة ووزير الخارجية الإسرائيلي، الثلاثاء، باستدعاء سفيرة أيرلندا في بلاده أليسون كلي للوزارة، لطلب توضيحات منها، في أعقاب مشروع قانون في دبلن، سيفرض عقوبات على عدم الملتزمين بمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية.

وفي بيان عممه مكتب نتنياهو، قال إنه "يستنكر بشدة، مشروع القانون الأيرلندي، الذي يهدف إلى دعم حركة المقاطعة العالمية BDS، والمس بدولة إسرائيل"، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق من هذا اليوم (الثلاثاء)، دعت شخصيات جماهيرية إسرائيلية أعضاء مجلس الشيوخ الأيرلندي، لدعم مشروع القانون، الذي يقاطع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بحسب ما نشرته صحيفة "ذا إيرش تايمز"، عشية جلسة برلمانية تبت بالقانون.

ويدور الحديث عن مشروع قانون يدعى "قانون مراقبة النشاطات الاقتصادية في المناطق المحتلة". وسيناقش القانون الثلاثاء، في مجلس الشيوخ. وينص مقترح القانون على فرض عقوبة السجن على الأشخاص الذين يُدانون بالتعامل مع المستوطنات، لمدة 5 سنوات.

ويظهر أن من بين الموقّعين على هذه الدعوة أعضاء الكنيست السابقين أبروم بورغ، نُعمي حزان، ياعيل ديان وأوري أفنيري، إلى جانب السفير السابق إيلان باروخ والمصوّر إلكس ليبك، بالإضافة إلى حقوقيون، فنانون وشخصيات أكاديمية.

وأوضح هؤلاء النشطاء أنهم "مقتنعون من أن الاحتلال المستمر، هو غير إمكاني من ناحية أخلاقية واستراتيجية، يضر السلام ويشكّل تهديدا على أمن إسرائيل". وأضافوا "كأشخاص يهمهم جدا مستقبل إسرائيل والحياة بسلام إلى جانب جيراننا، إننا نطالبكم المصادقة على اقتراح القانون".

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