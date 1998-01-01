مسؤولون فلسطينيون واسرائيليون يشاركون بتدشين ماسح ضوئي للبضائع

القدس المحتلة / سما /

شارك وزير المالية الاسرائيلي ووزيرة الاقتصاد الفلسطينية في حفل الثلاثاء، في أول اجتماع على مستوى رفيع بين الجانبين منذ قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وحضر كل من موشيه كحلون وعبير عودة حفل تدشين لآلة مسح ضوئي جديدة للبضائع في جسر اللنبي الحدودي، بين الاردن والضفة الغربية المحتلة.

وسيسمح الجهاز الجديد بادخال 200 حاوية يوميا بين الاردن والاراضي الفلسطينية، بدلا من 100، حسبما قالت مصلحة الضرائب الاسرائيلية في بيان.

وحضر مسؤولون اسرائيليون وفلسطينيون الحفل، بالاضافة الى ممثل عن الاردن ودبلوماسيين هولنديين، بعد تبرع هولندا بالالة الجديدة.

ونقلت مصلحة الضرائب عن كحلون قوله "وصلت الى وزارة المالية بعد فترة طويلة من الركود في العلاقات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية" موضحا "قررنا تحمل المسؤولية وتقديم عدد من المشاريع المشتركة".

وأشار كحلون "لدينا خطط لمواصلة تعاوننا المالي مع السلطة (الفلسطينية)".

وأعلن كحلون ايضا انه سيلتقي الاحد المقبل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في مكتبه في القدس، من اجل جهودهم لتقديم "عدد من المشاريع المشتركة".

ويجتمع كحلون والحمد الله بشكل متكرر لبحث قضايا اقتصادية ومتعلقة بالبنى التحتية. ويعود آخر لقاء بينهما الى 30 من تشرين الاول/اكتوبر الماضي.