الرئاسة الفلسطينية تدين طرد وفد أميركي من بيت لحم

رام الله / سما /

أدانت الرئاسة الفلسطينية ما تعرضت له بعثة القنصلية الأمريكية اليوم الثلاثاء، التي طردت من مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.

وأكدت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) "رفضها المطلق لمثل هذه التصرفات الخارجة عن الأخلاق والأصول الفلسطينية".

وكان وفد من القنصلية الأمريكية في القدس أُجبر على مغادرة مقر غرفة تجارة وصناعة بيت لحم أثناء مشاركته في دورة تدريبية بعد احتجاج شبان فلسطينيين على زيارته ومطالبتهم بطرده.

ودخل الشبان إلى داخل مقر الغرفة التجارية عنوة للاحتجاج على وجود الوفد الأميركي على خلفية الإعلان الأمريكي الشهر الماضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقالت مصادر فلسطينية إن النشطاء حاولوا "الاعتداء" على أعضاء الوفد الأمريكي ورشقوهم بالبندورة أثناء مغادرتهم وهم يرددون هتافات مناهضة لواشنطن.

وتظاهر هؤلاء قبالة مقر الغرفة أثناء تواجد الوفد الأمريكي في داخلها، وهم يرفعون لافتات مكتوبة تندد بمواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتطالب بمقاطعة فلسطينية كاملة للولايات المتحدة.