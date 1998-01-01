جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئاسة الفلسطينية تدين طرد وفد أميركي من بيت لحم

الثلاثاء 30 يناير 2018 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة الفلسطينية تدين طرد وفد أميركي من بيت لحم



رام الله / سما /

 أدانت الرئاسة الفلسطينية ما تعرضت له بعثة القنصلية الأمريكية اليوم الثلاثاء، التي طردت من مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.

وأكدت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) "رفضها المطلق لمثل هذه التصرفات الخارجة عن الأخلاق والأصول الفلسطينية".

وكان وفد من القنصلية الأمريكية في القدس أُجبر على مغادرة مقر غرفة تجارة وصناعة بيت لحم أثناء مشاركته في دورة تدريبية بعد احتجاج شبان فلسطينيين على زيارته ومطالبتهم بطرده.

ودخل الشبان إلى داخل مقر الغرفة التجارية عنوة للاحتجاج على وجود الوفد الأميركي على خلفية الإعلان الأمريكي الشهر الماضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقالت مصادر فلسطينية إن النشطاء حاولوا "الاعتداء" على أعضاء الوفد الأمريكي ورشقوهم بالبندورة أثناء مغادرتهم وهم يرددون هتافات مناهضة لواشنطن.

وتظاهر هؤلاء قبالة مقر الغرفة أثناء تواجد الوفد الأمريكي في داخلها، وهم يرفعون لافتات مكتوبة تندد بمواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتطالب بمقاطعة فلسطينية كاملة للولايات المتحدة.

أخبار ذات صلة

مذبع امريكي مع نتنياهو

صور: مذيع أميركي يُغضب أنصار القضية الفلسطينية بصورة "الشكشوكة"ومشروب "الفصل

ابو ردينة - ارشيف

الرئاسة الفلسطينية تثمن قرار ترامب تأجيل نقل السفارة الامريكية الى القدس

الرئاسة الفلسطينية تنفي ما أوردته "يديعوت" حول التنسيق مع واشنطن حول قرار 2334

عرض أميركي لعباس :وقف الاستيطان مقابل العودة للمفاوضات ومحفزات اقتصادية

عرض أميركي لعباس :وقف الاستيطان مقابل العودة للمفاوضات ومحفزات اقتصادية

الرئيس عباس وترامب

هذا ما فعله مسؤول أميركي بارز خلال زيارة الرئيس عباس لترامب!!!

عباس- ارشيف

صحيفة سعودية :توجه أميركي إسرائيلي يبحث عن "قيادة بديلة للرئيس عباس

الأكثر قراءة اليوم

لو فيغارو الفرنسية تنشر "تفاصيل" خطة صفقة القرن

ما شرط واشنطن لاعادة تمويل "الاونروا" ؟

صورة: أول زيارة علنية للوليد بن طلال بعد الإفراج عنه من الريتز

"تطلق من على الكتف".. فيديو: جيش الاحتلال يشتري آلاف الصواريخ الخفيفة لقوات المشاة

حماس: وفاة القيادي المؤسس عماد العلمي متأثرا بجراح أصيب بها قبل اسبوعين

صور..أهالي غزة يزرعون اراضيهم في المنطقة العازلة لاول مرة منذ 11 عاماً

مدير مدرسة إسرائيلية : عهد التميمي بطلة فلسطينية

الأخبار الرئيسية

ترامب

خطوات جديدة.. ترامب سيوقف دعم الاونروا بالكامل وسيمس بحق العودة للضغط على الفلسطينيين

ميلادنوف - ارشيف

ميلادينوف: غزة باتت على شفير انهيار كامل و مفتاح انقاذها هو اعادة حكومة الوفاق

الشهيد الفتى ليث هيثم أبو نعيم

صور : استشهاد فتى برصاص الاحتلال شمال شرق رام الله

توضيحية

لجذب الاستثمارات لغزة.. وزير اسرائيلي سيجتمع مع مسؤولين فلسطينيين وامريكيين في بروكسل

تشيع جثمان القائد العلمي

شاهد الصور : حماس تشيع جثمان القائد " العلمي " في غزة

الاتصالات الفلسطينية