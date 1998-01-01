ميلادينوف: غزة باتت على شفير انهيار كامل و مفتاح انقاذها هو اعادة حكومة الوفاق

أ ف ب

حذر مبعوث اممي كبير الثلاثاء من ان قطاع غزة الذي تفرض اسرائيل عليه حصارا مستمرا منذ عشر سنوات، بات على شفير “انهيار كامل”.

وقال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف ان مفتاح انقاذ غزة من الكارثة هو اعادة حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية الى هناك، بعد عشر سنوات من طرد السلطة الفلسطينية على يد حركة حماس.

وجاءت تصريحات ملادينوف في كلمة القاها في المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الامن القومي في تل ابيب.

وقال المبعوث الاممي انه دون ذلك “غزة في خطر الانفجار مرة أخرى، وهذه المرة بطريقة اكثر فتكا وعنفا بكثير مما كانت عليه في الماضي”.



وقامت واشنطن بتجميد 65 مليون دولار اميركي مخصصة لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال ملادينوف “غالبا ما أقول بشكل علني، في جلسات مجلس الامن الدولي، وبصيغ اخرى اننا في خضم ازمة انسانية كبرى”.

واضاف “دعوني أكون واضحا للغاية اليوم، لقد تجاوزنا هذه المرحلة بكثير (…) نحن على شفير فشل كامل لكل الأنظمة في غزة، مع انهيار كامل للاقتصاد والخدمات الاجتماعية وهناك بما يترتب على ذلك من آثار سياسية وانسانية وأمنية”.

وأوضح ملادينوف انه سيقوم باثارة هذه القضايا الاربعاء في بروكسل في اجتماع للجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة للفلسطينيين.

وبحسب ملادينوف فأن الاجتماع سيكون على اعلى المستويات مع ممثلين عن اسرائيل والفلسطينيين وعدد من وزراء الخارجية العرب.

وسيشارك رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في الاجتماع الاربعاء، بحسب بيان رسمي.



في سياق اخر قال ملادينوف، إن "حل الدولتين هو أساس أي اتفاق ممكن"، وأكد أنه الحل الوحيد الذي تدعمه قرارات الأمم المتحدة.

وأضاف ملادينوف أنه "لا يمكنك الانسحاب من حل الدولتين بسهولة. وانطلاقا من التجربة البلغارية، والتي حققت أيضا استقلالها رغم أنها محاطة بجوار معقد، يمكنني أن أشهد شخصيا على مدى أهمية التطلع الوطني".