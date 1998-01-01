جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ميلادينوف: غزة باتت على شفير انهيار كامل و مفتاح انقاذها هو اعادة حكومة الوفاق

الثلاثاء 30 يناير 2018 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميلادينوف: غزة باتت على شفير انهيار كامل و مفتاح انقاذها هو اعادة حكومة الوفاق



أ ف ب

 حذر مبعوث اممي كبير الثلاثاء من ان قطاع غزة الذي تفرض اسرائيل عليه حصارا مستمرا منذ عشر سنوات، بات على شفير “انهيار كامل”.
وقال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف ان مفتاح انقاذ غزة من الكارثة هو اعادة حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية الى هناك، بعد عشر سنوات من طرد السلطة الفلسطينية على يد حركة حماس.
وجاءت تصريحات ملادينوف في كلمة القاها في المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الامن القومي في تل ابيب.
وقال المبعوث الاممي انه دون ذلك “غزة في خطر الانفجار مرة أخرى، وهذه المرة بطريقة اكثر فتكا وعنفا بكثير مما كانت عليه في الماضي”.

وقامت واشنطن بتجميد 65 مليون دولار اميركي مخصصة لوكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال ملادينوف “غالبا ما أقول بشكل علني، في جلسات مجلس الامن الدولي، وبصيغ اخرى اننا في خضم ازمة انسانية كبرى”.
واضاف “دعوني أكون واضحا للغاية اليوم، لقد تجاوزنا هذه المرحلة بكثير (…) نحن على شفير فشل كامل لكل الأنظمة في غزة، مع انهيار كامل للاقتصاد والخدمات الاجتماعية وهناك بما يترتب على ذلك من آثار سياسية وانسانية وأمنية”.
وأوضح ملادينوف انه سيقوم باثارة هذه القضايا الاربعاء في بروكسل في اجتماع للجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة للفلسطينيين.
وبحسب ملادينوف فأن الاجتماع سيكون على اعلى المستويات مع ممثلين عن اسرائيل والفلسطينيين وعدد من وزراء الخارجية العرب.
وسيشارك رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في الاجتماع الاربعاء، بحسب بيان رسمي.


في سياق اخر قال  ملادينوف،  إن "حل الدولتين هو أساس أي اتفاق ممكن"، وأكد أنه الحل الوحيد الذي تدعمه قرارات الأمم المتحدة.

وأضاف ملادينوف أنه "لا يمكنك الانسحاب من حل الدولتين بسهولة. وانطلاقا من التجربة البلغارية، والتي حققت أيضا استقلالها رغم أنها محاطة بجوار معقد، يمكنني أن أشهد شخصيا على مدى أهمية التطلع الوطني".

#ميلادينوف #غزة #انهيار

أخبار ذات صلة

حكومة الوفاق -ارشيفية

خمسة وزراء جدد في حكومة الوفاق القادمة

مصالحة-ارشيف

شعث : حكومة الوفاق في غزة خلال أيام و ايجابية غير مسبوق من حماس

وفد الحكومة - ارشيفية

بالأسماء: وفد حكومة الوفاق المتوجه إلى قطاع غزة يوم الاثنين القادم

استقبال الحكومة

صور : وصول وفد حكومة الوفاق إلى غزة وسط استقبال شعبي ورسمي حاشد

البطش- ارشيف

البطش يجب على حكومة الوفاق تقديم التزاماتها كافة لأهالي غزة

حماس وفتح - القاهرة

حماس ترد على دعوة حكومة الوفاق موظفيها بالعودة الى العمل

الأكثر قراءة اليوم

لو فيغارو الفرنسية تنشر "تفاصيل" خطة صفقة القرن

ما شرط واشنطن لاعادة تمويل "الاونروا" ؟

صورة: أول زيارة علنية للوليد بن طلال بعد الإفراج عنه من الريتز

"تطلق من على الكتف".. فيديو: جيش الاحتلال يشتري آلاف الصواريخ الخفيفة لقوات المشاة

حماس: وفاة القيادي المؤسس عماد العلمي متأثرا بجراح أصيب بها قبل اسبوعين

صور..أهالي غزة يزرعون اراضيهم في المنطقة العازلة لاول مرة منذ 11 عاماً

مدير مدرسة إسرائيلية : عهد التميمي بطلة فلسطينية

الأخبار الرئيسية

ترامب

خطوات جديدة.. ترامب سيوقف دعم الاونروا بالكامل وسيمس بحق العودة للضغط على الفلسطينيين

الشهيد الفتى ليث هيثم أبو نعيم

صور : استشهاد فتى برصاص الاحتلال شمال شرق رام الله

توضيحية

لجذب الاستثمارات لغزة.. وزير اسرائيلي سيجتمع مع مسؤولين فلسطينيين وامريكيين في بروكسل

تشيع جثمان القائد العلمي

شاهد الصور : حماس تشيع جثمان القائد " العلمي " في غزة

جيش الاحتلال

"تطلق من على الكتف".. فيديو: جيش الاحتلال يشتري آلاف الصواريخ الخفيفة لقوات المشاة

الاتصالات الفلسطينية