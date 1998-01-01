11 دولة توافق على تسريع تمويل الاونروا

رام الله / سما /

قالت المفوضية العليا للاجئين اليوم ان روسيا والكويت وتسع دول اوروبية اتفقت على زيادة نسبة مساهماتها للوكالة للمساعدة فى حل الازمة الناجمة عن القرار الامريكي بتجميد اموال المساعدات.ووجهت (الأونروا) نداء بجمع أكثر من 800 مليون دولار لبرامجها الطارئة في الأراضي الفلسطينية وسوريا

وقالت المفوضية إن سويسرا وفنلندا والدنمارك والسويد والنرويج وألمانيا وروسيا وبلجيكا والكويت وهولندا وأيرلندا وافقت على القيام بذلك.

وقال المتحدث باسم وكالة الأونروا سامي مشعشع في تصريح صحفي إن الوكالة تطلق مناشدة لجمع مبلغ يتجاوز 800 مليون دولار لخدماتها في سوريا والأراضي الفلسطينية، هو الحد الأدنى اللازم للوفاء بالتزامات الوكالة الطارئة للاجئين الفلسطينيين.

وأوضح أن "409 ملايين دولار من المبلغ المطلوب ستذهب إلى سوريا، فيما تذهب 399 مليون دولار إلى فلسطين.وقال الأمين العام للمفوضية"إن المساهمات الأولية مهمة جدا لمساعدتنا في العمل في الأشهر المقبلة، وبالتأكيد يمكننا معالجة عجز بقيمة 300 مليون دولار فقط بإيرادات إضافية من مصادر أخرى خلال العام".